Codognotto scrive a Mattarella e Draghi: sostegno agli operatori di montagna e collina

Pieno sostegno dall’imprenditoria della Marca al coordinatore del G20 Spiagge e Pasqualino Codognotto per la lettera inviata ai presidenti della Repubblica Mattarella e del Consiglio Draghi nella quale viene oltre alla riapertura del turismo balneare, il sostegno a tutti gli operatori turistici della montagna. Codognotto aveva richiesto attraverso la missiva i ristori per le attività della montagna e collina che mai avevano riaperto e per quelle in grande difficoltà causa lockdown.

Valerio Nadal presidente Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) oltre 10mila imprese associate: «Codognotto ha comunicato in modo chiaro al Governo la realtà che stiamo vivendo. La salute è la priorità e va salvaguardata, ma l’economia è fondamentale. Vogliamo chiarezza sul futuro, saperne di più sulle riaperture, il turismo legato alla montagna e la fascia collinare nella Marca per noi è vitale. Siamo pronti a rispettare le regole e le distanze ma ci servono certezze. Rappresento il mondo del vino e nel 2020 per certe aziende è stato un anno da dimenticare”. In merito Giorgio Polegato presidente Coldiretti Treviso ha spiegato: “I ristori sono fondamentali alle attività per resistere, ma bisogna ripartire. Purtroppo quello che si è perso difficilmente sarà recuperabile, però il consumatore ha voglia di recuperare e cio’ potrà avere effetti positivi sull’economia. So che è difficile ma bisogna resistere, dovremmo tornare ad una vita normale ed è quello che tutti vogliamo».