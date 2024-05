Produttori di serie tv internazionali alla scoperta delle Colline del prosecco

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità UNESCO, svelano il loro incanto a importanti produttori televisivi e cinematografici europei, grazie a un tour organizzato dalla Film Commission Veneto. Questo tour ha permesso ai partecipanti, provenienti da Regno Unito, Germania, Francia e Svezia, di esplorare le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio, valutandone il potenziale come location per futuri progetti cinematografici e televisivi.

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene hanno già fatto da sfondo a diverse produzioni, confermando la loro versatilità e bellezza come location cinematografiche. Tra le produzioni che hanno scelto questo incantevole territorio come set, c’è stato il famoso “Finché c'è prosecco c'è speranza”, la celebre serie televisiva "Un Passo dal Cielo", che ha saputo catturare l'essenza delle colline in modo straordinario, e la più recente “Odio il Natale” diretta dai CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro).

«La filiera cinematografica e quella televisiva sono settori con numeri in costante crescita ed hanno un ruolo strategico nella promozione dei nostri territori – commenta Marina Montedoro, Presidente dell'Associazione. Ecco perché abbiamo già portato sulle colline produzioni italiane di grandissimo valore ed audience che hanno mostrato il nostro territorio ai loro spettatori. Siamo lieti quindi di accogliere in questi giorni i produttori televisivi e cinematografici europei individuati da Veneto Film Commission con cui da tempo realizziamo progetti congiunti anche durante la Mostra del Cinema di Venezia. La visita offrirà loro la possibilità di scoprire la ricchezza delle Colline certi che dopo la loro visita sapranno cogliere le potenzialità di utilizzarle come set cinematografici per i loro progetti futuri. Questa tipologia di “movie tour” rappresenta, insieme ai press tour che con frequenza ormai semestrale organizziamo sulle Colline, un'opportunità imperdibile per promuoverle a livello internazionale, offrendo un'ulteriore dimostrazione del loro valore come tesoro culturale e paesaggistico».

Tra i produttori che hanno visitato le Colline c’erano, dalla Gran Bretagna, Adrian Kelly, conosciuto per "Killing Eve", la serie in onda su Sky; Stuart Fenegan famoso per "Moon", film di fantascienza presentato al Sundance nel 2009 e "Source Code", film d'azione con Jake Gyllenhaal; Adam Ackland che, insieme a Benedict Cumberbatch, ha la società Sunny March Production, ed è conosciuto per "Patrick Melrose", una miniserie televisiva britannico-statunitense con protagonista Benedict Cumberbatch; Alice Felton scenografa basata a Londra, conosciuta per "La favorita", di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, film che ha ricevuto 10 candidature agli Oscar 2019 e Sarah Mulberge, conosciuta per "Fast & Furious - Hobbs & Shaw", "1917" di Sam Mendes, e la serie "Borgia".

Dalla Francia c’erano poi Alban Etienne, conosciuto per "Skam" e "Maria Antonietta” in onda su Sky e Xavier Roy famoso per "Covert Affairs", una serie americana in onda su Mediaset. Presente anche la Germania, con Frank Kusche della Pantafix/Pantaleon, una rinomata società tedesca fondata dall'attore/regista Matthias Schweighöfer e la Svezia con Anna Sofia Mörck, produttrice basata a Stoccolma con la sua società Hey films e conosciuta per "Millennium - Quello che non uccide (The Girl in the Spider's Web)", film sequel di "Uomini che odiano le donne", l'adattamento cinematografico della saga Millennium di Stieg Larsson.