In arrivo nei territori e nelle cantine della Doc Prosecco oltre 100 giapponesi

Sono in arrivo i primi 100 turisti provenienti dal Giappone per visitare i luoghi di produzione del Prosecco DOC. Arriveranno a Treviso suddivisi in gruppi di 20 persone, e raggiungeranno le vigne di Prosecco DOC tra giugno e luglio. Dopo una irrinunciabile tappa a Venezia, visiteranno alcune cantine di Prosecco DOC e non mancheranno di esplorare la città di Treviso e assaggiare alcune delle eccellenze che caratterizzano la ricca offerta enogastronomica della Marca Trevigiana.

Non sono turisti che arrivano per caso, ma come risultato della collaborazione stretta da tempo tra Consorzio di Tutela della DOC Prosecco e Hankyu Travel International, una delle più importanti agenzie di viaggio del Giappone, fondata nella regione di Osaka nel 1948 (Capitale sociale: JPY 10.0000.000, Fatturato 2023: JPY 190.140.000.000 che corrispondono a 1,28 miliardi di euro. 2.540 dipendenti). Solo pochi mesi fa, lo scorso gennaio, il Consorzio aveva ospitato una delegazione inviata dall’Agenzia giapponese accompagnandola alla scoperta dei luoghi più emblematici e accattivanti dei territori della Denominazione Prosecco DOC che comprendevano diverse cantine.

«Siamo orgogliosi - sottolinea il presidente Stefano Zanette - dell’interesse dimostrato sia dagli operatori turistici giapponesi, sia dai turisti stessi, che saremo lieti di ricevere quando andranno alla scoperta di luoghi ricchi di storia, di arte e di bellezza, ma anche di prodotti unici al mondo, come il nostro Prosecco DOC».

«Se il buongiorno si vede dal mattino - conclude Zanette - si tratta di un ottimo inizio. È in programma l’arrivo di altri 3 importanti tour operator provenienti dal Sol Levante, che presto effettueranno nuovi sopralluoghi nelle nostre zone, con l’obiettivo di includere Treviso e le cantine site nel territorio della DOC Prosecco nei futuri itinerari turistici, a partire già dalla fine di quest’ann».