Colline Unesco, turismo in aumento: «Ad agosto 60mila visitatori»

I dati riportati dal Sistema statistico regionale del Veneto sui flussi turistici nel sito Unesco delle colline di Valdobbiadene e Conegliano parlano chiaro: i visitatori, soprattutto nel periodo estivo, sono in aumento costante. Un tema che riguarda direttamente l’attività istituzionale del consigliere regionale Tommaso Razzolini in qualità di membro della Sesta Commissione consiliare permanente in tema di politiche per il turismo di interesse regionale.

«I dati sui flussi turistici dell'estate 2021 - dichiara Razzolini - sono del tutto incoraggianti con un sostanziale incremento di arrivi e presenze sul territorio rispetto al 2019, prima della pandemia, quando i numeri erano già positivi. Nel mese di agosto 2021 oltre il 19% di arrivi in più e addirittura il 28% di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno fatto convergere nel nostro sito Unesco circa 60mila turisti. Un risultato straordinario - continua il consigliere veneto - pensando ai tanti mesi di stop forzato dettati dall'emergenza sanitaria, una scure che ha comunque colpito duramente l'accoglienza e la ricettività delle strutture alberghiere, dei bed&breakfast e degli affitta-camere in particolare. L'attenzione delle istituzioni deve continuare a rivolgersi a queste categorie per garantire un sostegno concreto ad comparto turistico dalle potenzialità sconfinate. Anche il territorio deve fare la sua parte, perchè ogni persona che lo vive può essere ambasciatore delle colline Unesco: anche con piccoli gesti, infatti, possiamo migliorare la percezione turistica promuovendo un paesaggio culturale unico al mondo» conclude Razzolini.