Commerciale Veneta Beltrame in festa per gli 80 anni del fondatore

Un evento unico per Commerciale Veneta Beltrame, dedicato a ringraziare collaboratori, fornitori e clienti per il grande lavoro e per la fiducia che anno dopo anno viene rinnovata. Un’iniziativa curata dall’agenzia di comunicazione castellana Fkdesign con la collaborazione di Klasse Uno Event. Oltre 600 i partecipanti ad una serata in tema circo che ha visto esibirsi, uno dopo l’altro, 8 performer (clown, trampolieri, mangiatori di fuoco, lanciatori di coltelli, ecc.) e due ospiti speciali. Il primo direttamente da Zelig, vincitore di “Tu si que vales” 2020, vincitore di “Italia’s Got Talent” 2019, Andrea Paris con lo spettacolo “ApPARIS/ScomPARIS”. Il secondo ospite, Massimo Boldi, è stata una vera sorpresa dedicata a un grande momento, il festeggiamento degli 80 anni del sig. Armando Beltrame fondatore della CVB.

«E’ stata una bellissima serata – dichiara Simone Beltrame co-titolare con i fratelli Mirko e Fabio – abbiamo condiviso una serata per ringraziare tutti coloro che stanno credendo nel grande lavoro di CVB. Abbiamo investito molto negli ultimi anni per stare al passo con il mercato, abbiamo cambiato la nostra immagine ma soprattutto stiamo cercando di migliorare il nostro approccio e i nostri servizi».

Questo di fatto è il primo grande evento che CVB ha realizzato dopo gli anni di pandemia. Lo scorso anno è ritornato il CVB expo che si è svolto nelle fiere di Santa Lucia di Piave, evento rivolto ai professionisti del settore che diventerà una fiera biennale, il prossimo quindi nel 2025. «Abbiamo voluto dedicare un momento anche a papà – continua Simone Beltrame – è lui il fondatore di questa realtà. 80 anni proprio il 4-4-1944. Papà è ancor oggi tutti i giorni in azienda assieme alla mamma. Ci ha insegnato il lavoro ma soprattutto i valori che contraddistinguono un’impresa che cerca sempre di valorizzare le persone».

Armando Beltrame, iniziò fin da ragazzino, assieme ai fratelli, come installatore. Di giorno al lavoro e di sera studiava per conseguire il diploma che consentisse di avere una specializzazione. Dopo 20 anni di esperienza, iniziò a commercializzare materiale idrotermosanitario, nacque così il primo magazzino e Armando divenne di fatto il primo rappresentante dell’azienda. Si sposò e diventò padre di 3 figli: Fabio, Simone e Mirko. Nel 1988 fondò il primo magazzino di Commerciale Veneta Beltrame a Treviso. Poco dopo altre sedi: Castelfranco (1995), Mogliano (2002), Montecchio Maggiore (2007), Schiavon (2008), Vicenza (2016), Pianiga (2019). Nel 2022 l’acquisizione di Fluidoindustriale a Conegliano.

«Papà Armando ha sempre curato il rapporto con i clienti e con i collaboratori – conclude Simone Beltrame - andando ben oltre al rapporto di lavoro creando veri rapporti di fiducia e con alcuni vere amicizie messe in discussione solamente di fronte alle grandi partite a carte, sua grande passione. Il nostro grazie va in primis a lui e a mamma Luisa perché se siamo alla guida oggi di CVB è perché ci hanno dato la possibilità di crescere e di imparare dalla loro esperienza».