Comunicazione finanziaria: Auro Palomba terzo in Europa, Community unica italiana nella top ten

Nell’anno in cui Community ha superato i 10 milioni di fatturato, con quasi 180 clienti attivi, il Gruppo fondato e guidato da Auro Palomba, è l’unica realtà italiana presente nella classifica 2021 “Top PR Consultants” per l’area EMEA (Europa, Middle East e Africa) secondo MergerLinks, provider di servizi e intelligence nel settore finanziario che redige una delle principali classifiche degli advisor attivi nelle operazioni di M&A a livello mondiale. Il valore delle oltre 130 operazioni finanziarie seguite dai team di Community come advisor di comunicazione supera i 200 miliardi di sterline.

Inoltre, il Presidente di Community Auro Palomba si aggiudica il terzo posto nel ranking dedicato ai professionisti della comunicazione finanziaria risultando, anche in questo caso, l’unico rappresentante italiano della classifica, con 13 operazioni seguite nel 2021 per un importo complessivo di oltre 15 miliardi di sterline.

Auro Palomba, Presidente e fondatore di Community, ha dichiarato: «I principali gruppi italiani ed europei scelgono Community per la nostra capacità di gestire la loro reputazione a tutto tondo. Saper rispondere a questa esigenza con professionalità e saper interpretare le necessità delle società che vogliono approcciare al mercato italiano ed europeo è per noi un fattore distintivo. Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato raggiunto a livello EMEA, un riconoscimento che premia tutti i professionisti di Community che ogni giorno si impegnano a supportare i clienti nelle situazioni più complesse e sfidanti».