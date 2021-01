Agricoltura, bilancio Condifesa Tvb: 412 milioni di capitale assicurato

E’ tempo di bilanci. Il Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) con il presidente Valerio Nadal ed il direttore Filippo Codato hanno illustrato ai soci il lavoro svolto a tutela delle imprese agricole associate (oltre 10mila nella Marca Trevigiana). Nel 2020 sono state garantite produzioni agricole per oltre 412 milioni di euro di capitale assicurato attraverso coperture assicurative agevolate. Per queste coperture Condifesa TVB ha anticipato alle compagnie assicurative 38 milioni di euro di premi sui quali ritorneranno oltre 23 milioni di contributi comunitari con un costo netto quindi inferiore a 15 milioni. Queste coperture hanno generato ben 30 milioni di euro di indennizzi erogati in questi giorni direttamente alle imprese agricole.(https://www.condifesatvb.it/wpcontent/uploads/CONDIFESATVB_campagna_assicurativa_2020.pdf)

Fondi Mutualistici. Nadal ha spiegato: “Siamo i primi in Europa ad aver ottenuto il riconoscimento come Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli VG per la gestione di fondi mutualistici agevolati (https://www.condifesatvb.it/campagna-mutualistica/ ). Grazie a questo riconoscimento e ai contributi pubblici che ci consento di triplicare le disponibilità del fondo (ogni 3€ versati dall’agricoltore ne possiamo chiedere 7€ di contributi UE) quest’anno abbiamo quantificato oltre 1,5 milioni di euro di potenziali compensazioni per mal dell’esca, flavescenza dorata,fauna selvatica, trombe d’aria e molto altro non coperto da polizze assicurativi”.

Rete Agrometeo. Sono state installate 12 nuove stazioni meteo nei comuni di: Montecchio Maggiore, Gambellara, Sarego, Val Liona, Poiana Maggiore, Agugliaro, Barbarano Mossano, Camisano Vic.no, Caldogno, Breganze, Schiavon, Schio. Attualmente CondifesaTVB gestisce quindi 67 stazioni che permettono la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione durante l’intero anno solare dei dati riguardanti la temperatura, la pioggia, l’umidità, la bagnatura fogliare, la radiazione solare, la direzione e l’intensità del vento. Il monitoraggio di tali dati ci hanno permesso di:

- creare un archivio storico, che evidenzia le caratteristiche e i fenomeni meteoclimatici che si registrano nella provincia, durante l’intera annata;

- partecipare all’attività regionale di Difesa Guidata ed Integrata per le colture agrarie presenti sul territorio, con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego dei prodotti fitosanitari;

- o applicare sistemi esperti alla rete agrometeorologica.

Dal 2021 i dati saranno fruibili da tutti gli associati mediante una nuova applicazione web dal sito (https://www.condifesatvb.it)

- Divulgazione. Abbiamo promosso e divulgato numerosi contenuti grazie a:

- Manifestazione Vite in Campo – Potatura e Impianto realizzata a Ca’ Tron il 14 febbraio 2020 in collaborazione con L’Informatore Agrario;

- Video-Social della serie Esperti in Campo. Dove i nostri tecnici hanno, in collaborazione con esperti del settore, promosso buone pratiche agricole per il contenimento delle fitopatie e realizzazione delle operazioni colturali (es. potatura).

- BODI. E’ continuata la grande avventura del nostro bollettino fitosanitario digitale con oltre 500 viticoltori che hanno utilizzato questo strumento per farsi aiutare nell’ottimizzare la difesa fitosanitari.

Agro vs COVID-19. Già oltre 250 soci di Condifesa TVB hanno aderito al fondo di mutuo soccorso organizzato da Asnacodi Italia (Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa) per dare un nuovo strumento ai propri associati nella protezione del reddito delle imprese agricole. Una copertura mutualistica, fortemente innovativa, per le figure chiave dell’azienda pensata per proteggere gli addetti delle aziende agricole, titolari e dipendenti, compresi i collaboratori e familiari, dai rischi connessi all’emergenza COVID-19.