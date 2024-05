Nuovo acquedotto a Conegliano, sostituite un km e mezzo di condotte

Nuovo intervento di Piave Servizi per migliorare l’acquedotto di Conegliano. L’opera interesserà le vie Lazzarin, Vecellio, Martini, Fusinato, Fogazzaro, Canova e Carpenè. Il progetto, in appalto nelle prossime settimane, riguarderà la sostituzione per quasi un chilometro e mezzo delle vecchie condotte, con allacci obsoleti, soggetti a frequenti perdite e conseguenti onerose manutenzioni.

Obiettivo dell’investimento di Piave Servizi, che raggiunge il milione e mezzo di euro, è il miglioramento in termini di portata e di pressione della rete idrica, nonché l’eliminazione dei tratti fatiscenti e l’adeguamento di tutti gli allacci. «In totale, saranno posati circa 1.358 metri di nuove tubazioni con diametri che variano da 50 a 350 millimetri – fa sapere il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet - Questo intervento consentirà di migliorare la portata in rete e l’affidabilità della fornitura, eliminando i disservizi, e limitando i costi gestionali aggravati dai frequenti guasti».

In seguito al radicale intervento di ristrutturazione ed adeguamento sismico della centrale dell’acquedotto di via Carpenè, opera inaugurata lo scorso ottobre, inoltre, si procederà alla sistemazione del campo pozzi situato di fronte all’impianto. I precedenti lavori alla centrale, infatti, avevano comportato un fermo impianto per alcuni dei pozzi e l’attivazione di un by-pass provvisorio - che finalmente potrà essere dismesso - per esaudire la richiesta del centro del centro cittadino.

Con l’occasione verrà realizzato un nuovo collettore e saranno installati dei misuratori di portata su tutti i pozzi per monitorare la quantità di acqua estratta. Il campo verrà riorganizzato con nuovi percorsi per facilitare l'accesso per la manutenzione, e potrà contare su un sistema per lo smaltimento dell'acqua piovana. Infine, verrà costruita una piazzola con un prefabbricato che conterrà un impianto per la disinfezione dell’acqua prelevata e l’analisi della qualità della risorsa.

«L’intervento in programma all’acquedotto di Conegliano è importante e per questo non possiamo che ringraziare Piave Servizi per i continui investimenti, soprattutto nel miglioramento delle percentuali di dispersione idrica in tutti i Comuni serviti – osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Toppan – Il rinnovamento della rete è un tema in tutta Italia e il nostro territorio può contare su una gestione esemplare».