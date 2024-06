Edilizia, la Armellin Costruzioni riceve la certificazione Cantiere Impatto Sostenibile

La Armellin Costruzioni SPA di Conegliano è tra le prime imprese del territorio a ricevere la certificazione Cantiere Impatto Sostenibile per il proprio cantiere in corso a Caorle in base al Codice di condotta CIS promosso dalla Sezione Autonoma Ance Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est (CVE). Nei giorni scorsi il titolare Silvano Armellin ha ricevuto l’attestazione, che potrà rendere visibile nello stesso cantiere, da parte della Presidente di Ance Rovigo Treviso Paola Carron. CIS Cantiere Impatto Sostenibile è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti e di impegni che le imprese sottoscrittrici si impongono di implementare in ottica di sostenibilità, agendo nei vari settori ESG per la decarbonizzazione, tutela dell’ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza, per il sociale e il rispetto della catena di fornitura, nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.

Le imprese che volontariamente sottoscrivono il manifesto “Cantiere Impatto Sostenibile” vengono analizzate dal Comitato Tecnico Operativo costituito nell’ambito dell’Associazione rispetto agli impegni aziendali sui vari aspetti ESG della sostenibilità, ottenendo il logo di “Cantiere Impatto Sostenibile”. Il codice di condotta volontario comporta l’impegno ad attuare azioni concrete e misurabili. Ciascuno degli 8 impegni previsti è graduabile in 3 livelli crescenti di impegno e responsabilità cui corrispondono le 3 tipologie di logo “Cantiere Impatto Sostenibile” rilasciabili: argento per gli impegni base per accedere, oro per gli impegni di media complessità e platino per quelli più complessi.

«E’ motivo di grande orgoglio - dice Silvano Armellin - ricevere questa certificazione, che riconosce il nostro impegno in termini di sicurezza dei lavoratori, sostenibilità ambientale e sociale e attenzione alla filiera. Ritengo sia un salto di qualità fondamentale, che va visto come un’opportunità di far crescere insieme le imprese e tutti i loro collaboratori. Come azienda rappresenta una tappa lungo un percorso che ci ha visto nel tempo ricevere la certificazione ISO sull’impatto ambientale e con il calcolo dell’impronta carbonica dei cantieri. Con il progetto in corso a Caorle abbiamo ottenuto il primo livello, l’argento, del CIS ma l’obiettivo per il futuro è di raggiungere l’oro e poi il platino per la massima sostenibilità».

Per Paola Carron, Presidente Sezione autonoma Ance Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est: «Siamo soddisfatti che in pochi mesi, da quando a fine gennaio abbiamo presentato l’iniziativa, vi siano già quattro cantieri certificati CIS ed altri otto sono in fase di esame da parte del Comitato Tecnico Operativo. Ance Rovigo Treviso è stata la seconda associazione territoriale in Italia ad adottare il Codice di Condotta CIS - Cantiere Impatto Sostenibile mutuandola da Ance Milano Lodi Monza Brianza. Ricordo che è un codice di condotta volontario che traccia un percorso per le imprese che approcciano i temi della sostenibilità e ne valorizza l’impegno già avviato nel tempo. Nella certificazione sono coinvolti anche gli organismi bilaterali in capo alla Cassa Edile CEIV presente a Treviso come a Rovigo, oltre che gli esperti dell’Area Sostenibilità di Confindustria Veneto Est».