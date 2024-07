Da Conegliano a Canton: Luxuryspa apre al mercato asiatico e fonda una società in Cina

La veneta Luxuryspa, unica impresa in Italia e nel mondo a essersi specializzata nell’ideazione, produzione, ricambio e manutenzione di piscine e vasche idromassaggio in acrilico esclusivamente per le navi da crociera, allarga gli orizzonti e apre una nuova società in Cina. L’azienda, che ha il suo quartier generale italiano a San Vendemiano in provincia di Treviso, conta già altre due realtà “sorelle” – Luxuryspa Inc e Luxuryspa GMBH – rispettivamente negli Stati Uniti e in Germania, create per gestire al meglio le numerose commesse estere e ora sbarca ufficialmente in Asia con l’intento di cavalcare l’onda favorevole di un mercato in crescita.

Spiega il fondatore Gianpietro Da Re: «La Cina oggi rappresenta un asset fondamentale per noi perché dispone di attrezzature e macchinari che in Europa mancano e che ci consentono di eseguire finiture e dettagli tecnici altrimenti difficilmente realizzabili. Lo scorso anno ho avviato un canale di dialogo con questo paese proprio per ottimizzare la produzione con soluzioni all’avanguardia; la situazione si è poi evoluta spingendomi a trasformare quella che era inizialmente solo una collaborazione occasionale in qualcosa di più stabile e strutturato. Visitando varie fiere mi sono infatti reso conto che il Made in Italy in Cina va fortissimo, soprattutto tra la nuova élite dei benestanti che appunto amano il bello e amano tutto ciò che è italiano. Nei centri commerciali gli showroom dei nostri marchi di arredamento occupano spazi enormi. Ho pensato quindi che i tempi fossero maturi per aprire una succursale asiatica di Luxuryspa con la quale produrre, tra le altre cose, vasche idromassaggio di design da proporre a questa specifica clientela particolarmente stimolante e ricettiva».

La società, formalmente costituita lo scorso 8 luglio, avrà la sua base operativa a Canton e si muoverà su un triplice binario: da una parte servirà il settore privato vendendo articoli italiani di design alla nuova classe emergente cinese, dall’altra si occuperà di monitorare dal punto di vista tecnico la produzione asiatica e infine seguirà da vicino l’evoluzione dei cantieri navali cinesi che stanno a loro volta iniziando ad affacciarsi al business delle crociere.

Fondata nel 2009, con un fatturato complessivo di 26 milioni di euro e 100 risorse impiegate tra interne ed esterne, oggi Luxuryspa annovera tra i suoi partner tutte le principali compagnie navali nazionali e internazionali: Aida Cruises Azamara, Carnival, Costa Crociere, Disney Cruise Line, Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean, Silversea, Windstar Cruises.

Commenta ancora Da Re: «La Cina rappresenta una sfida per certi versi necessaria. L’Oriente è il futuro, soprattutto in ambito navale, e non possiamo non tenerne conto. Ho già una figura di raccordo in loco: un giovane inizialmente assunto come interprete e che ora mi fa da tramite con l’Italia. Inoltre, poiché credo fermamente nel valore dell’imprenditoria familiare, ho voluto accanto a me come socio in questa nuova avventura mio figlio Giovanni che si occuperà di seguire da vicino la società e i progetti a essa correlati. È un modo per esprimergli la mia fiducia, ma anche per responsabilizzarlo in vista del futuro passaggio generazionale. Ovviamente, ora che Luxuryspa Cina è formalmente costituita procederemo ai colloqui e alle assunzioni anche del resto del personale in modo che entro fine anno possiamo iniziare a lavorare a pieno regime e a raccogliere i primi frutti della nostra scommessa».

Conclude Giovanni Da Re: «So di essere molto giovane e so anche che essere figlio di un imprenditore al giorno d’oggi può rivelarsi un’arma a doppio taglio perché le persone tendono a vederti come un privilegiato. Ma io in Luxuryspa ci sono nato e non riesco a immaginare la mia esistenza al di fuori di questa impresa che ho visto crescere nei sogni e nelle mani di mio padre. L’idea di scrivere insieme a lui un altro capitolo della nostra storia aziendale mi riempie di orgoglio e al tempo stesso mi investe di una responsabilità importante. Proprio per questo, al momento lo sviluppo di Luxuryspa Cina è il mio unico obiettivo e intendo perseguirlo con il massimo impegno».