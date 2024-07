TEDx Conegliano, la prima edizione fa il tutto esaurito

Si è chiusa con successo la prima edizione di TEDxConegliano organizzata da un team di oltre 20 volontari, uniti dalla forza delle idee e dalla voglia di dare vita ad un progetto ambizioso che, nel pomeriggio di sabato 29 giugno, si è concretizzato accogliendo tanti spettatori nella suggestiva Villa Gera, da sempre uno dei simboli della città. Heritage, ovvero l’eredità intesa come valore tangibile e intangibile trasmesso di generazione in generazione, è stato il fil rouge che ha accompagnato l’evento. Eredità intesa soprattutto come patrimonio culturale. Quello che plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana, che trasforma il passato in memoria capace di costruire il nostro futuro. A raccontalo, avvicendandosi sul “punto rosso” del palco, otto speaker:

Francesco Pase, ha esplorato la complessità dell’intelligenza artificiale, evidenziando come questa tecnologia possa innovare settori tradizionali come l’agricoltura, la medicina e l’arte. Ha condiviso il potenziale trasformativo dell’IA nel migliorare il nostro patrimonio economico, artistico e culturale, preparandoci per un futuro più luminoso e interconnesso.

Luciana Cremonese, ha incantato il pubblico raccontando, attraverso il suo sguardo empatico e personale, tre potenti storie di vita. Ha condiviso esperienze toccanti di persone fragili ed emarginate, trasformando la loro vulnerabilità in una testimonianza di resilienza.

Mario Mazzer, ha spiegato tre distinti approcci alla progettazione architettonica, mettendo in luce l’importanza della libertà espressiva e della collaborazione attiva.

Roberto Bertazzon, ha condotto in un viaggio emozionale attraverso storie di animali spesso sottovalutati, come le rane e le galline, come l’arte possa essere un potente strumento per l’educazione e il cambiamento sociale, diventando un ponte tra generazioni e una voce per la natura.

Alessandra Patelli, con passione e chiarezza ha mostrato come l’impegno costante e la capacità di adattamento siano fondamentali per raggiungere il successo. Attraverso le sue parole, l’invito a perseguire obiettivi con passione, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita.

Vittoria Ferragamo, ha evidenziato come il rispetto per l’eredità culturale possa plasmare il nostro futuro, invitando ad accogliere la lentezza come valore fondamentale per apprezzare la vita e le sue bellezze.

Sara Sech, ha ispirato con una riflessione intensa sulla cura e l’importanza di essere presenti nei momenti di sofferenza, evidenziando come la dedizione e la sensibilità verso gli altri possano essere un atto di autentica umanità e dignità.

Carlo Veloso Dos Santos, ha spinto a pensare quanto le aziende devono sempre più rispondere a un mondo del lavoro in continua evoluzione. Adattarsi per non rimanere indietro, per fare in modo che i talenti decidano di restare.

Questa prima edizione è stata un passo fondamentale per dare un contributo significativo alla cultura e da oggi consentirà alle idee di circolare nella città di Conegliano e non solo. Appuntamento quindi al 2025!