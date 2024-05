Anche Conegliano avrà il suo TEDx!

"Diffondere Idee di Valore". È questa la missione con cui nasce TED – organizzazione no profit statunitense cresciuta per sostenere idee capaci di cambiare il mondo – e che negli anni ha dato vita a più di 14.000 iniziative locali indipendenti (TEDx), su licenza, in oltre 165 Paesi. Tra queste non poteva mancare TEDxConegliano, che arriva per la prima volta in città con un appuntamento in programma il prossimo 29 giugno 2024 e l’obiettivo di coinvolgere la propria comunità, promuovendola a luogo di incontro e condivisione.

Tema della prima edizione di TEDxConegliano sarà Heritage, ovvero l’eredità intesa come valore tangibile e intangibile trasmesso di generazione in generazione. E soprattutto, patrimonio culturale. Quello che plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana, che ci circonda nelle città così come nei piccoli borghi, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci troviamo nei siti archeologici. Un patrimonio fatto non soltanto di letteratura, arte e monumenti, ma anche di tradizioni imparate dai nonni, di storie raccontate ai figli, di sapori e profumi tramandati dai maestri. Il passato come una memoria che ci consente di costruire il futuro.

Impegnarsi a valorizzare il Patrimonio e rafforzare il senso di appartenenza, sono questi gli obiettivi di Luca Bellotto, licensee di TEDxConegliano, che commenta: «TEDx è una grande occasione di crescita culturale e di scambio di idee per la nostra comunità. In un luogo come Conegliano, le cui colline sono esse stesse Patrimonio dell’Umanità dal 2019, non poteva mancare un evento capace di consentirle di ampliare i propri orizzonti e di godere di una visibilità internazionale. Insieme al team stiamo lavorando su diversi fronti, definendo molti aspetti e dettagli dell’evento che ci consentiranno di realizzare una conferenza di grande spessore». Otto gli speaker selezionati e che si alterneranno sul palco TEDx nella suggestiva Villa Gera, da sempre uno dei simboli di Conegliano da cui si domina la città.