Tennis, Keyline nuovo sponsor del Tcvo di San Vendemiano

Keyline, l’azienda di Conegliano leader nel mercato delle chiavi e macchine duplicatrici, è il nuovo sponsor del Tennis Club Via Olivera (TCVO) di San Vendemiano. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi, presso la sede in via Camillo Bianchi. L’azienda era rappresentata da Mariacristina Alpago, mentre per il club era presente uno dei suoi soci, il maestro nazionale Andrea Barone. Il TCVO, che è nato come luogo di condivisione e divertimento per i tanti appassionati di tennis, organizza anche una scuola per i più giovani e offre delle lezioni individuali, di coppia o per piccoli gruppi, potendo contare sull’esperienza di maestri affermati.

«Il tennis – spiega Alpago – è uno sport che fa bene in ogni stagione e ad ogni età: ecco perché è quarto nella graduatoria delle discipline più praticate in Italia. Sono molti i benefici per chi lo pratica: dinamicità, prontezza di riflessi, tonicità nel corpo. Ma il tennis fa bene anche alla mente perché necessita di concentrazione, autocontrollo e allenamento. Attitudini utili anche nella vita di tutti i giorni e al lavoro. Per questo Keyline ha deciso di supportare il club di San Vendemiano e i giovani che tennisti che lo frequentano».

Soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Barone, socio di TCVO e maestro nazionale di tennis dal 1994, ex B2 e nel 2013 è stato campione italiano over 45, oggi e’ 2.8 nella classifica FIT. Il Tennis Club di Via Olivera è un ambiente dove crescono anche giovani talenti come il bellunese Daniele Valentino.