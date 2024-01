Confagricoltura Treviso, Silvio Barbon nominato direttore

Confagricoltura Treviso comunica la nomina, con effetto immediato, di Silvio Barbon a Direttore. Classe ’70, enotecnico diplomato all’Istituto Cerletti di Conegliano e laureatosi in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Padova, Barbon inizia la propria attività professionale nel 1998 proprio in Confagricoltura Treviso – allora Unione Provinciale degli Agricoltori. Dal 2012 a fine 2023 è stato responsabile dell’ufficio di zona dell’Associazione a Oderzo. Barbon subentra a Renato Bastasin - Direttore di Confagricoltura Treviso dal 2013 - professionista riconosciuto e apprezzato dell’agricoltura veneta e trevigiana, recentemente andato in pensione dopo un lungo e dedicato servizio, che continuerà a collaborare con l’Associazione.

«Quella di Silvio Barbon è una nomina che, sono certo, contribuirà in maniera significativa al continuo sviluppo della nostra Associazione, nel solco tracciato con lungimiranza da Renato Bastasin. Sono sicuro che saprà svolgere questo incarico con professionalità, dedizione e impegno» afferma il Presidente di Confagricoltura Treviso, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi. «Il nostro obiettivo resta quello di essere un punto di riferimento quotidiano per gli imprenditori agricoli di una Provincia che oggi rappresenta il primo territorio nella dop economy italiana. Anche in questo nuovo capitolo che si apre, resterà costante il nostro impegno per favorire la creazione di sinergie fra gli agricoltori della Marca e per rendere il nostro sistema territoriale sempre più competitivo e all’avanguardia».

«Sono onorato di dare inizio a questo nuovo percorso di Confagricoltura Treviso. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi e a tutto il consiglio direttivo per la fiducia riposta e ringrazio Renato Bastasin per l’impegno portato avanti nel corso di questi anni» conferma il nuovo Direttore di Confagricoltura Treviso, Silvio Barbon. «Mi impegnerò a lavorare con dedizione per rappresentare al meglio gli interessi degli associati e di tutti gli imprenditori agricoli della Marca trevigiana, cercando di rispondere con prontezza alle sfide di un panorama macroenomico oggi sempre più incerto e in rapida evoluzione, e di trasformare tali incognite in nuove opportunità per il settore».