Networking tra aziende: Confapi Treviso incontra Confapi Matera

Nell’ambito del progetto Api Academy 2021 “L'impresa è squadra: talenti al centro tra valore e innovazione”, mercoledì 17 novembre scorso, una delegazione di dieci consiglieri di Confapi Matera ha incontrato gli organi direttivi ed i consiglieri di Confapi Treviso, insieme ai colleghi e collaboratori di Confapi Venezia. L’incontro è stato un momento di conoscenza e di reale confronto tra mondi imprenditoriali, diversi per il contesto in cui crescono, ma uguali nella ricerca delle soluzioni e nella creazione di eccellenze.

Nel corso della mattinata, la delegazione composta da dieci imprenditori tra Componenti di Giunta e di Consiglio Direttivo è stata accolta dai Consiglieri Gabriele Tonon e Nicola Zanon presso il Birrificio Veneto di Ponte di Piave, nel quale si produce la birra artigianale San Gabriel, una realtà con una capacità produttiva di quasi 1 milione di litri/anno, con più di 10 linee di prodotto, una distribuzione ramificata in Italia e all’estero, e con numerosi riconoscimenti di qualità vinti nelle fiere internazionali della birra. Dopo la visita alla sede operativa del birrificio, con la descrizione dei processi produttivi utilizzati per quella che è ormai stabilmente la birra ufficiale della competizione ciclistica del Giro d’Italia, la delegazione ha degustato dei prodotti tipici della tradizione locale in un pranzo convivale presso l’attigua Osteria della Birra.

Precedentemente la delegazione era stata a far visita presso l’Azienda Tergas di Noventa di Piave, presso la quale è situato l’innovativo laboratorio didattico-formativo dedicato alla formazione continua di lavoratori dipendenti, inoccupati ed imprenditori, gestita da Apindustria Servizi, il braccio operativo di Confapi Treviso per la formazione e i servizi al lavoro. L’area didattica è composta da aule di formazione, un campo di esercitazione e un laboratorio per saldatura e f-gas. Dopo il pranzo, la delegazione si è recata al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, per assistere all’evento formativo “Il valore di appartenere ad una squadra”, in cui si è discusso con imprenditori, formatori e ospiti illustri, tra i quali l’imprenditore Oscar Farinetti, dell’importanza di motivare e valorizzare il team per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

La giornata si è conclusa con un aperitivo e cena di networking presso SuttoWine di Noventa di Piave, azienda associata a conduzione familiare che produce vini d’eccellenza anche nell’area delle Colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio UNESCO, organizzata per potenziare la rete tra imprenditori e proseguire la collaborazione finalizzata a costruire opportunità di crescita per le PMI dei due territori, temporaneamente sospesa a causa dell’avvento della pandemia da Covid-19 che ha di fatto limitato le possibilità di incontrarsi fisicamente. A seguito del primo incontro, avvenuto il 18 ottobre 2019 in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, erano state individuate delle aperture per nuove sinergie, mettendo a disposizione degli associati le liste delle aziende dei settori potenzialmente interessate a costruire nuove opportunità di business: energia rinnovabile, edilizia sostenibile, enogastronomia e turismo.

La Vice presidente vicaria di Confapi Treviso, Silvia Sardena, grata per la partecipazione all’iniziativa dei colleghi di Matera, ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare la delegazione di un’altra provinciale come quella di Confapi Matera perché credo fermamente che la reciproca conoscenza sia fondamentale per la creazione di protocolli di intese e visioni che possano creare ricchezza per le nostre PMI, unità fondamentali del tessuto economico, produttivo e sociale italiano”. Il Direttore di Confapi Matera, Vito Gaudiano si è detto entusiasta dell’esperienza e ha dichiarato: “Missioni imprenditoriali come questa, all’interno del sistema Confapi, arricchiscono vicendevolmente perché permettono scambi culturali, di esperienze, know how e soprattutto di capacità imprenditoriali e sensibilità umana, due fattori imprescindibili per l’impresa sana”.

Sempre dell’Associazione delle PMI di Matera, il Presidente Massimo De Salvo ha aggiunto: “L’incontro è stato un momento di conoscenza cordiale e di reale confronto, dal quale sono già nate sinergie che porteranno ad accordi economici tra le imprese associate dei due territori.” L’Amministratore unico di Apindustria Servizi, Nicola Zanon, ha dichiarato: “Questa iniziativa rientra nella pianificazione di una serie di incontri che la struttura con l’Associazione stanno attuando nell’ottica di una sempre più forte collaborazione tra territori consociati. Auspichiamo che questo appuntamento di incontro e confronto periodico possa diventare una prassi all’interno della famiglia Confapi, che possa quindi essere replicata anche per altre Provinciali quale buona pratica da coltivare”.