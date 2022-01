In pensione lo storico direttore di Confartigianato Asolo Montebelluna, Claudio Faganello

Dopo oltre quarant’anni di lavoro nel mondo associativo di Confartigianato, Claudio Faganello conclude per pensionamento il proprio incarico alla direzione di Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna. Assunto nel marzo del 1980 come impiegato, ha fatto un percorso di crescita professionale tutto dentro al mondo Confartigianato sino all’incarico di direttore, cominciato nel 2000. Tra i suoi impegni più significativi, il completamento dell’operazione Fornace dell’Innovazione nella sede di Casella d’Asolo e la gestione della fusione tra i mandamenti di Montebelluna e Asolo, avvenuta nel 2009, che ha dato vita a una associazione di rappresentanza di oltre duemilacinquecento imprese. Da direttore ha collaborato con quattro diversi presidenti: Daniele Berdusco, Italo Bosa, Stefano Zanatta e l’attuale Fausto Bosa.

Quest’ultimo ha voluto salutarlo ufficialmente, nel corso di una riunione con tutti i dipendenti, ringraziandolo per il prezioso impegno prestato dentro alla Confartigianato e donandogli una targa di riconoscenza. «Una lunga esperienza – commenta Claudio Faganello - dentro alla quale ho messo il meglio che avevo da esprimere e per la quale ringrazio tutti: i presidenti, gli amministratori e i colleghi tutti. A questi in particolare esprimo il mio augurio di continuare a credere in quello che fate, senza perdersi d’animo. L’importante è rimettersi in gioco continuamente, saper chiedere aiuto, perché è in questo modo che arrivano nuovi stimoli, nuove visioni per crescere come persone e nella professione. Lascio un’associazione che ha un patrimonio umano importante e una direzione capace».