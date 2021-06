Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Oscar Bernardi il nuovo presidente

Oscar Bernardi è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. A eleggerlo unanimemente sono stati i suoi colleghi presidenti delle Associazioni Mandamentali nel corso dell’Assemblea svoltasi nella serata di martedì 15 giugno.

«Metterò a disposizione di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana le esperienze maturate nel negli anni nel sistema associativo a livello territoriale e in quello credito – ha affermato il neopresidente Oscar Bernardi – per supportare le imprese in questa fase di rilancio. Un contesto non facile che mi motiva e mi impegnerà per far si che le aziende artigiane e le pmi trevigiane vengano valorizzate per il loro ruolo di artefici nella creazione di un futuro che deve cogliere le sfide della transizione ecologica e digitale per accompagnarle nella ricercare nuovi spazi e nuovi mercati non solo locali ma internazionali».

«Le linee portanti del mio mandato – ha dichiarato il neoeletto Bernardi- saranno: dare risposte puntuali ai bisogni delle singole realtà produttive, favorire la partecipazione, alimentare la condivisione in un’ottica di crescita e potenziamento dell’attrattività del territorio e delle comunità, dare slancio all’autoimprenditoria che ha saputo, in momenti critici, valorizzare talenti e generare opportunità occupazionali. La mia elezione, che ha raccolto il consenso unanime dei colleghi mandamentali, è la chiara indicazione della volontà di assicurare continuità alle progettualità in essere e alle collaborazioni con gli stakeholder con i quali Confartigianato abitualmente dialoga e si confronta per ricercare soluzioni volte a creare nuove opportunità e per offrire occasioni alle imprese per potenziare la loro competitività. Un ringraziamento va a Vendemiano Sartor che in questo quadriennio ha governato la struttura permettendole di traguardare importanti risultati, consolidare e accrescere la sua autorevolezza. Il sistema continuerà ad avvalersi della sua qualificata e riconosciuta esperienza a differenti livelli».

Vendemiano Sartor nel congedarsi dal suo ruolo, ha ringraziato calorosamente i vicepresidenti Antonio Danesin e Letizia Baccichet che lo hanno affiancato nel mandato, i membri dell’Assemblea augurando buon lavoro al neoeletto. «Rappresentare gli interessi di oltre 10mila imprese artigiane e pmi associate è un’esperienza singolare e arricchente. Quanto verificatosi negli ultimi 15 mesi è stato oltre che inedito l’occasione per riscrivere le nuove strategie del fare rappresentanza e per ridare significato ai principi che la sorreggono -ha commentato il già presidente Vendemiano Sartor- Ringrazio l’intero sistema per la collaborazione ed il sostegno assicuratomi che sono stati indispensabili per garantire l’operatività e il coordinamento associativo».

Oscar Bernardi, imprenditore artigiano operante nel settore edile ed immobiliare. La sua partecipazione attiva all’interno del sistema associativo risale agli inizi degli anni duemila. Dal 2004 ha 2012 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto per poi continuare in qualità di presidente mandamentale. Fattivo il suo apporto in veste di consigliere nel Consorzio Veneto Garanzie, l’organismo del credito associativo. Dal 2012 è consigliere in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.