Le nuove soluzione dell'abitare all'avanguardia al centro dell’incontro promosso dal gruppo legno arredo e dalla comunità carpenteria e serramenti per l’edilizia di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, realizzato in collaborazione con Galileo Visionary District. Focus dell’evento: le nuove frontiere dei materiali innovativi per vetrate, sistemi oscuranti ed elementi di facciata.



«Oggi il mercato dell’abitare presenta esigenze molto differenziate dal punto di vista tecnico e percettivo a seconda dell’ambiente e del contesto di riferimento – spiega Daniela Zanellato, presidente comunità carpenteria e serramenti per l’edilizia - Soluzioni innovative possono offrire nuove opportunità per serramenti, elementi di facciata sia per spazi esterni che interni. La scelta di materiali di ultima generazione per i serramenti è un elemento fondamentale che incide direttamente su vari aspetti della vita quotidiana, contribuendo all’efficienza energetica, riducendo i costi della bolletta e garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Tutti elementi che sono in cima alla lista delle richieste dei nostri clienti».

«I materiali innovativi rispondono non solo a esigenze estetiche o funzionali, ma attestano un impegno in termini di sostenibilità. Molte delle opzioni più recenti utilizzano processi di produzione a basso impatto ambientale anche attraverso un impiego di materiali riciclabili. – continua Bruno Mazzariol, presidente gruppo legno arredo - La scelta di attivare una collaborazione con Galileo Visionary District è stata dettata dalla consapevolezza degli oltre 350 soci operatori nel settore che oggi un’offerta innovativa non può prescindere da investimenti in termini ambientali per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle normative europee sempre più stringerti sulla materia».

«Nel 2023 MaTech ha lavorato per molte aziende venete, nazionali e internazionali appartenenti a settori come l’occhialeria, gli imballaggi, il legno arredo, ma anche la calzatura, l’abbigliamento tecnico e così via. Proprio nel 2023 e in questo primo semestre del 2024 registriamo il triplicare delle richieste di consulenza su materiali sostenibili.- afferma Emiliano Fabris Direttore del (Pst, parco Scientifico e tecnologico) Galileo Visionary District - Noi siamo sempre molto felici di affrontare questi temi insieme alle imprese. Tutto ciò sempre fornendo un bagaglio di competenze tecniche e una tradizione di consulenza di altissimo livello che si associa ad una vera e propria biblioteca dei materiali, fisica e virtuale, che contiene oltre 10mila diversi item, tutti catalogati per specifiche tecniche, potenzialità d’utilizzo, reperibilità ecc. La sostenibilità è una sfida non sempre facile da applicare ai processi industriali ma i risultati che ne derivano sono nella gran parte dei casi davvero significativi e forniscono un vantaggio competitivo importante alle nostre imprese clienti».