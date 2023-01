Confcooperative Belluno e Treviso: due ospiti d’eccezione a “Coltiviamo futuro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 2023 di Confcooperative Belluno e Treviso si apre con due appuntamenti dallo sguardo nazionale: mercoledì 18 e venerdì 20 gennaio a “Coltiviamo futuro” saranno ospiti rispettivamente Denis Pantini, direttore dell’area agricoltura e industria alimentare di Nomisma, e Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà Nazionale. Un programma di altro profilo per il percorso di formazione che l’associazione di categoria dedica agli amministratori di cooperativa dal 2010, con lo scopo dichiarato di offrire a coloro che sono chiamati alla gestione di un’impresa gli strumenti più adatti per affrontare l’impegno. “Coltiviamo futuro è il fiore all’occhiello della proposta formativa di Confcooperative Belluno e Treviso – sottolinea Lorenzo Brugnera, neo presidente al primo appuntamento pubblico - in questa occasione particolare, considerato il peso nazionale dei relatori e l’importanza dei temi che saranno toccati, abbiamo voluto allargare la platea degli invitati aprendo all’incontro anche ai presidenti, ai consiglieri e ai soci di tutte le cooperative aderenti.” Mercoledì 18 gennaio, dalle 9.30 alle 12.00, sarà il direttore dell’area agricoltura e industria alimentare di Nomisma, Denis Pantini a presentare i dati aggiornati relativi al peso del comparto cooperativo agroalimentare, alle performance economico-finanziarie, alla presenza nei mercati internazionali e alla sfida della sostenibilità. L’evento si terrà nella sede trevigiana dell’Associazione Veneta Allevatori, in vicolo Mazzini 4 a Fontane di Villorba. Venerdì 20 gennaio dalle 9.00 alle 13.00, all’Hotel Maggior Consiglio di Treviso, invece, sarà ospite il presidente di Federsolidarietà Nazionale, Stefano Granata. Un’occasione imperdibile per riflettere e confrontarsi sull’attualità del modello imprenditoriale cooperativo in cui mutualità e attività economica non possono essere disgiunte, e sulle sfide che la cooperazione sociale è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria ai seguenti link: mercoledì 18 gennaio 2023 https://forms.gle/MuCJeupbZMqNSoqz9 venerdì 20 gennaio 2023 https://forms.gle/jjsdQVgKc8ARord96 Per informazioni: www.bellunotreviso.confcooperative.it