Consorzio prosecco Docg, Franco Adami in pole per la presidenza

Si è tenuta ieri mercoledì 15 maggio 2024, presso il Cinema Teatro Careni a Pieve di Soligo, l’assemblea del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, su seconda convocazione del Consiglio di Amministrazione per il rinnovo degli organi amministrativi. Il Presidente uscente del Consorzio di Tutela, Elvira Bortolomiol, ha aperto i lavori dell’Assemblea alla quale hanno partecipato 173 soci in proprio o per delega pari a 33.007 voti presenti su un totale di 36.572 aventi diritto, equivalente al 90,2%.



L’assemblea ha eletto:

- i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela:

Imbottigliatori

Leonardo Moretti Polegato, Villa Sandi Spa (6663 voti)

Loris Vazzoler, Santa Margherita Spa (5747 voti)

Gianfranco Zanon, Valdo Spumanti (5741 voti)

Luigi Gava, La Marca Vini e Spumanti S.c.a. (5473 voti)

Filippo Polegato, A.C. Srl Astoria Vini (5359 voti)

Giovanni Gava, Cantine Riunite & Civ. S.c.a. (5018 voti)

Vinificatori

Stefano Gava, Cantina Produttori Valdobbiadene Sac. (9574 voti)

Giuseppe Collatuzzo, Cantina di Conegliano e Vittorio V.to (7692 voti)

Gianluca Frassinelli, Frassinelli Gianluca (6640 voti)

Ivo Nardi, Perlage Srl (6540 voti)

Piero De Faveri, Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. (5929 voti)

Viticoltori

Franco Adami, Adriano Adami Az. Agr. S.S. (3820 voti)

Cinzia Sommariva, Sommariva Soc. Agr. Palazzo Rosso (2904 voti)

Elena Moschetta, Biancavigna S.S. Soc. Agr. (1971 voti)

Lodovico Giustiniani, Borgoluce Soc. Agr. S.S. (1907 voti)

I membri del Collegio sindacale

Presidente del Collegio Sindacale: Giuseppe Fiabane

Sindaci effettivi

1. Franco Olivetti

2. Valerio Fuson

Sindaci supplenti

1. Michele Dufour

2. Simone Gasparetto

- i membri del Collegio dei Probiviri:

Lorenzo Botteon

Vasco Boatto

Stefano Zanchetta

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione si riunirà prossimamente per eleggere il Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.