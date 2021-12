Contarina, tariffa rifiuti 2021: aperte le richieste per le agevolazioni aziendali

Ultime settimane per richiedere le agevolazioni tariffarie. Le utenze non domestiche che nel corso del 2021 hanno chiuso o subito restrizioni, a causa delle disposizioni anti covid, possono chiedere un’importante riduzione sulla tariffa rifiuti entro il 31 dicembre. L’agevolazione prevista può arrivare a coprire l’80% della tariffa annuale normalmente sostenuta, a seconda del tipo e della quantità di servizi utilizzati dalla singola utenza: un’importante opportunità di cui le aziende trevigiane possono beneficiare. Per il 2021, infatti, è previsto l’azzeramento dell’intera quota fissa annuale e della quota variabile riferita al conferimento dei rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro-plastica-lattine e vegetale), ove presenti. Saranno imputati solo gli svuotamenti del secco non riciclabile effettivamente eseguiti.

Tutte le utenze non domestiche soggette a restrizioni - anche parziali - nell’esercizio della loro attività (giorni lavorativi e/o orari, limitazioni alle attività svolte) a seguito dei provvedimenti nazionali di contrasto alla pandemia da Covid-19, possono chiedere questa agevolazione sulla tariffa rifiuti 2021, tramite lo Sportello Online di Contarina: sportellonline.servizicontarina.it Per poter richiedere tali agevolazioni, le aziende devono possedere i seguenti requisiti:

· aver subito chiusure obbligatorie, a seguito dei provvedimenti nazionali di contrasto alla pandemia da Covid-19

· aver subito restrizioni nell’esercizio dell’attività (es. riduzione orari di apertura, spazi per la vendita o esercizio dell’attività, ecc.) a seguito dei provvedimenti nazionali di contrasto alla pandemia da Covid-19

Le riduzioni verranno calcolate in sede di conguaglio dell’anno 2021, emesso con la prima fatturazione del 2022. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Imprese del sito www.contarina.it.