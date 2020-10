Coronavirus, la deputata Moretto (IV): «In arrivo fondi ai comuni trevigiani più colpiti»

«Quasi 100 mila euro ai comuni della provincia di Treviso più colpiti dall’emergenza sanitaria del Coronavirus dal fondo di 40 milioni istituito dal Ministero dell’interno, per finanziare interventi di sostegno di carattere economico e sociale». L’annuncio è della deputata di Italia Viva Sara Moretto, che rende noto l’elenco dei comuni trevigiani beneficiari e il relativo stanziamento. «Il fondo prevede una dotazione per i comuni in zona rossa e una parte invece per i comuni, in rapporto alla popolazione residente, in base all’incidenza del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020».

Per questa seconda fascia di comuni, in cui rientrano gli enti trevigiani, sono stanziati nel complesso 17.280.800 euro, di cui oltre 1,2 milioni spettano al Veneto. «Un aiuto concreto e importante agli enti particolarmente penalizzati dall’emergenza – conclude la deputata -, che certo non compenserà le gravi perdite subite dalle comunità e gli sforzi dei sindaci ma che rappresenta un segnale di riconoscimento e d’aiuto. Bisogna proseguire sulla strada del supporto concreto ai territori, ne sono convinta da sempre».