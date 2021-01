Covid, Ca' Sugana sospende il pagamento dei diritti Suap

La Giunta comunale di Treviso, nella giornata di martedì, ha approvato la sospensione dei diritti SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per le pratiche presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Il provvedimento rientra nel programma di sostegno alle attività d’impresa della città, messe in grave difficoltà dall’emergenza Covid-19, sia per le chiusure dovute alle misure d’urgenza che per la forte riduzione della mobilità di persone che ha comportato un calo nella domanda di servizi. Pertanto il Servizio Attività Produttive esenterà dal pagamento tutte le attività economiche che hanno presentato e che presenteranno pratiche telematiche utilizzando il portale Impresainungiorno.gov dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

«Con questo provvedimento intendiamo venire incontro alle imprese agevolandone la liquidità - le parole del vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi - Si tratta di una misura di sostegno per sgravare di oneri fino a 150 euro per i procedimenti automatizzati relativi, a titolo esemplificativo, ad inizio delle attività o subentri, autorizzazioni e concessioni. Tale sgravio non verrà applicato alle grandi strutture di vendita in quanto riteniamo che l’Amministrazione debba adottare provvedimenti correttamente indirizzati al sostegno delle attività economiche di quegli imprenditori che, per dimensione, stanno subendo maggiormente la crisi».