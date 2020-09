Coronavirus a Villorba: 30 famiglie ricevono un contributo per le utenze domestiche

Tra le iniziative di solidarietà per rispondere all’emergenza economica generata dall’epidemia da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Villorba tempo addietro aveva previsto un budget di 9 mila euro complessivi per sostenere, con 300 euro a nucleo famigliare, chi si fosse trovato in difficoltà per il pagamento delle utenze domestiche. Fra i requisiti previsti per l'accesso all’intervento era richiesto che il nucleo familiare (residente a Villorba) avesse avuto una riduzione significativa (pari o superiore al 40%) delle entrate medie mensile nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo gennaio-febbraio 2020. Le domande pervenute in Comune, entro i termini dell’avviso, sono state 46. Sulla base del budget complessivo e della corrispondenza dei requisiti, saranno dunque 30 i nuclei famigliari villorbesi che riceveranno il contributo di 300 euro deliberato dalla Giunta.

