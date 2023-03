Villa Sandi chiude il 2022 con fatturato record di 145 milioni di euro (+20%)

«I risultati raggiunti rappresentano per noi un nuovo punto di partenza e una fonte di motivazioni per affrontare nuove sfide. Tra obiettivi raggiunti e traguardi a cui mirare, tanto lavoro, impegno, fiducia e coraggio». Così il Presidente Giancarlo Moretti Polegato commenta il brillante risultato economico del 2022, chiuso con un fatturato pari a 145 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2021 e di quasi il 70% negli ultimi cinque anni.

Azienda simbolo dell’area Prosecco, Villa Sandi coniuga da sempre esperienza e tradizione con una spinta innovativa. Grazie ai vigneti in tutte le aree della denominazione, dalla pianeggiante area della DOC alle morbide colline dell’Asolo, dai ripidi pendii del Valdobbiadene fino al cru del Cartizze, Villa Sandi è in grado di interpretare ed offrire le diverse sfumature di ciascuna area, nel rispetto della tipicità varietale e dell’identità territoriale.

Con lungimiranza e visione, Giancarlo Moretti Polegato ha saputo cogliere fin dagli anni ’80 le potenzialità dei mercati internazionali che, con il Prosecco, hanno accolto un simbolo dello stile di vita italiano fatto di convivialità e piacere della condivisione. L’export rappresenta oggi il 60% del fatturato, un risultato frutto di un attento presidio dei mercati e di collaborazioni storiche con i più importanti distributori internazionali, che hanno permesso di intercettare ed interpretare tendenze ed esigenze dei mercati.

Grazie ad una struttura moderna dotata delle più avanzate tecnologie e ad un atteggiamento dinamico focalizzato sulla ricerca, Villa Sandi è in grado di rispondere con prontezza alle richieste e alle aspettative dei mercati. Ne è un esempio il Prosecco DOC Rosé, che nel 2020 Villa Sandi ha presentato per prima sui mercati, e di cui è oggi il principale produttore. La crescita più significativa del 2022 è stata registrata negli Stati Uniti, dal 2021 principale mercato export, seguita dall’Asia. I tradizionali mercati europei hanno confermato la predilezione per le irrinunciabili bollicine trevigiane.

L’alto livello qualitativo dei vini prodotti si è nuovamente rivelato un fattore fondamentale per il conseguimento dei brillanti risultati. Villa Sandi applica un rigoroso programma che parte con la gestione del vigneto, in sinergia con gli storici conferitori coordinati dagli agronomi aziendali, e che si sviluppa in cantina con un’accurata selezione delle uve per garantire l’alta qualità dei vini. Qualità confermata dai riconoscimenti assegnati dalla critica italiana e internazionale, che hanno premiato sia le selezioni a produzione più limitata sia i vini con produzioni più importanti, a testimonianza della continuità qualitativa e dell’affidabilità.

Nella filosofia di Villa Sandi, la ricerca dell’eccellenza viaggia insieme al rispetto del territorio che la ospita. Consapevole che le scelte di oggi possono contribuire a costruire un futuro migliore, la famiglia Moretti Polegato sostiene Villa Sandi for Life, un ampio programma di azioni a tutela dell’ambiente che trova applicazione sia in campo che in cantina. Dalle vigne certificate “Biodiversity Friend” al packaging sostenibile, dal corretto utilizzo delle risorse idriche alle fonti rinnovabili. Grazie agli importanti investimenti operati negli ultimi due anni, l’azienda produce una quantità di energia pulita che riesce a soddisfare oltre il 20% del proprio fabbisogno. Una percentuale cresciuta di anno in anno, grazie all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico aziendale e alla centrale idroelettrica operativa all’interno delle tenute dagli anni ‘90, a conferma di un’attenzione e di una sensibilità ambientale di lunga data. Un programma in cui convivono istanze ambientali ed impegno sociale, con iniziative di condivisione e supporto alla comunità locali.

Custode e depositaria di un patrimonio di tradizioni e bellezze storiche e naturali, la famiglia Moretti Polegato apre le porte di Villa Sandi ai visitatori da oltre trent’anni, per condividere un percorso che guida alla scoperta di arte, storia, architettura, paesaggi e cultura del vino. Negli anni, la Villa è diventata un luogo di incontro, ricerca e divulgazione su uno dei prodotti fondativi dello stile di vita italiano. Infatti, oltre a proporre programmi di ospitalità e visite esperienziali, Villa Sandi accoglie corsi ed eventi di carattere tecnico, scientifico e culturale, rivisitando in chiave moderna la tradizione delle ville venete, in passato non solo centri di governo delle campagne ma anche sede di convivi e cenacoli culturali. Il dialogo armonico tra bellezza, tempo e natura in cui è inserita Villa Sandi le è valsa l’inserimento nella Top 100 World’s Best Vineyards 2022, la classifica che premia le migliori cantine al mondo per valore architettonico, paesaggistico, sostenibilità e accoglienza.