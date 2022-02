Da oggi tamponi e mascherine arrivano a domicilio con Foodracers

Test rapidi antigenici di IV generazione fai da te, mascherine chirurgiche e FFP2 recapitate direttamente a casa o al domicilio desiderato, con consegna gratuita. È il nuovo servizio che Foodracers, la realtà trevigiana di food delivery attiva in 57 città italiane, ha messo a disposizione dei trevigiani a partire da questa settimana tramite il servizio Teletrasporto. Un supporto ai cittadini del capoluogo della Marca che, oltre a poter ordinare pranzi, cene, merende e svariate tipologie di prodotti, dall’alimentare al beauty, adesso potranno farsi arrivare a casa anche tamponi e dispositivi di sicurezza.

Dalla scorsa primavera, infatti, Foodracers ha attivato a Treviso un servizio di e-commerce innovativo di prossimità, che mira a mettere in rete negozi e attività commerciali, permettendo di vendere con facilità online i propri prodotti per farli poi recapitare comodamente a casa o in ufficio in meno di un’ora. Grazie a Teletrasporto, questo il nome del nuovo servizio, i trevigiani possono quindi ordinare online anche la spesa, scegliendo tra diverse tipologie di negozi di alimentari e ortofrutta, e acquistare oggettistica per la casa, libri, fiori e piante, giocattoli e prodotti beauty da una lista di attività commerciali in costante crescita. Nell’App, a partire da oggi, a fianco alle categorie “Ristoranti”, “Spesa” e “Shopping,” è comparsa una sezione speciale “Test e Dispositivi”, da dove l’utente potrà visualizzare lo store e ordinare tamponi e mascherine, in comode confezioni, anche combinate.