Dalla Riva Sportfloors, prima azienda italiana per mq di parquet sportivi realizzati e venduti

Fondata da Luigino Dalla Riva, l'azienda di Caerano è in crescita continua in Italia e nel mondo con un +40 per cento di fatturato nell'ultimo quinquennio

È l’azienda italiana che vende in assoluto più metri quadrati di parquet sportivi per il settimo anno consecutivo, con ricavi in continua crescita, anche nel 2020, anno in cui sono stati installate ben 98 pavimentazioni. Dalla Riva Sportfloors, fondata nel 1982 da Luigino Dalla Riva, l’anno prossimo festeggerà i suoi primi 40 anni di attività e gli oltre 1.700.000 mq di parquet realizzati e installati in Italia e nel mondo, nel segno dello sviluppo. Nell’ultimo quinquennio il fatturato ha segnato un + 40 per cento, passando dai 2,5 (2.485.000,00) milioni di euro di fatturato registrati nel 2015 ad un fatturato 2020 chiuso con 3, 5 milioni di euro di ricavi. Oggi Dalla Riva Sportfloors è la prima tra le 4 aziende italiane specializzate in parquet sportivi per volume d’affari, l’unica con sede in Veneto, e una delle 22 imprese del settore al mondo.

Tante le soddisfazioni per Luigino Dalla Riva, imprenditore “self made man” che ha iniziato a lavorare a 15 anni nel settore dei parquet da civile abitazione, ma già a 20 anni, dopo il servizio militare, ha deciso di fare il salto mettendosi in proprio. Il primo laboratorio targato Dalla Riva è nato a Montebelluna, specializzato in installazioni e levigature di parquet. «Il 1987 è stato l’anno della svolta con la realizzazione della prima palestra - racconta Dalla Riva - quell’anno abbiamo installato tre pavimentazioni sportive, l’anno successivo 7 impianti e così via, in un crescendo». Fino al 1995 Dalla Riva Sportfloors ha continuato a produrre sia parquet per il settore abitativo che per palestre. «Nel 1996 ho deciso di concentrare tutte le energie per lavorare al 100 per cento a servizio del settore sportivo, ambito in cui potevamo e possiamo tutt’oggi fare la differenza», continua il patron. La seconda svolta è arrivata nel 2004, con l’ottenimento della certificazione FIBA, la maggiore certificazione per i parquet nell’ambito sportivo, che ha reso Dalla Riva partner della Federazione Internazionale della pallacanestro. «Nonostante le difficoltà del 2020, anno in cui il mondo dello sport ha sofferto fin troppo, noi abbiamo lavorato sodo in Italia, ma anche all’estero, dove siamo particolarmente apprezzati per la qualità dei nostri prodotti».

In Italia ben 11 dei 16 impianti italiani in cui si giocano le partite di basket di Serie A è firmata Dalla Riva, oltre alla maggioranza degli impianti per il Futsal (Calcio a 5), e Dalla Riva Sportfloors continua a conquistare nuovi mercati. Già protagonista della fornitura di quattro campi per i mondiali di futsal 2016 in Colombia, l’azienda registra il 23 per cento del fatturato all’estero, è presente e ci sono margini di crescita. «C’è aria di ripresa. Tra i Paesi in cui vendiamo di più gli Emirati Arabi e tutto il mercato orientale, con la Turchia, l’Israele e la Lituania, ma anche la Spagna, la Svezia e la Finlandia, dove la Nazionale italiana futsal ha giocato proprio poche settimane fa (il 5 marzo)», continua Dalla Riva. «La crescita all’estero è iniziata 12 anni fa, quando abbiamo iniziato a partecipare alle fiere internazionali: così ora siamo presenti ovunque, dall’Albania all’Uruguay, la cui Federazione di basket si è rivolta a noi».

Altre info sulla storia e gli investimenti

Luigino Dalla Riva ricorda quando investì 18 milioni di vecchie lire, 25 anni fa, per acquistare il trattorino per la levigatura dagli Stati Uniti: «era un grosso investimento con cui ci siamo dotati di una macchina innovativa per la levigatura con l’uomo a bordo, garantendo la perfetta esecuzione dei lavori perché il trattorino si muove a velocità costante. L’innovazione tecnologica, che permette di fare 100 mq di levigatura all’ora, è tutt’oggi apprezzata dai nostri clienti». Tra gli investimenti, nel 2018 Dalla Riva si trasferisce dalla già moderna sede di Montebelluna aperta nel 2000 in una sede ancora più ampia, di 2.500 mq, a Caerano di San Marco. Nel magazzino, che si aggiunge a quello di Crocetta del Montello, vengono installati, colorati, personalizzati e collaudati tutti i parquet di tipo smontabile, tra cui quello fornito per il Forum Mediolanum di Assago, “i cui gli incastri e sistemi di fissaggio, non si usurano in fase di smontaggio e rimontaggio”, sottolinea Dalla Riva. “Dal 2008 ci siamo invece specializzati nell’applicazione della vernice “skating” per garantire il massimo delle prestazioni agli atleti degli sport rotellistici. E lo sviluppo di soluzioni innovative per il mondo dello sport continua».