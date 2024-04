Dba group: 80 nuove assunzioni nel 2024, via al piano di welfare aziendale

DBA Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, lancia il suo primo progetto organico di welfare aziendale che, in linea con gli obiettivi del piano industriale 2023-2026, punta alla valorizzazione del capitale umano.

La scelta di dar vita a un piano strutturato di welfare nasce per accompagnare lo sviluppo della strategia delineata per il prossimo triennio dal top management di DBA Group - tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il “Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry” di GUAMARI - attraverso l’introduzione di strumenti in grado di venire incontro alle esigenze delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo. Uno sviluppo che negli ultimi anni ha riguardato anche l’organico, cresciuto nel 2023 con l’ingresso di oltre 130 tra dipendenti e collaboratori, pari a un incremento di circa il 25%, arrivando a più di 650 risorse in totale in Italia*, e con circa 80 nuove assunzioni previste per il 2024.

Attraverso un processo che parte dall’ascolto delle persone, è stato tracciato un percorso che nell’arco dei prossimi anni vedrà un impegno crescente dell’azienda verso i suoi dipendenti e collaboratori. In quest’ottica, è stata realizzata una survey per identificare bisogni e aspettative del personale, cui ha partecipato la quasi totalità della popolazione aziendale. Dalle risposte emerge un quadro chiaro che delinea il crescente interesse delle persone verso concetti di flessibilità del lavoro e conciliazione con la vita personale, a confermare la linea strategica già seguita da anni da DBA Group che ha puntato su smart working, sempre maggiore autonomia e responsabilità dei dipendenti, lavoro per obiettivi, ecc. I principali desiderata in materia di welfare indicati dal personale sono, infatti, una maggiore attenzione all’equilibrio tra vita e lavoro, programmi di salute e assistenza e benessere psicologico nella maggior parte delle risposte. Così come cultura e tempo libero e benessere fisico sono stati identificati come importanti fattori di interesse da parte dei partecipanti al sondaggio, ma in misura minore.

Proprio per andare incontro alle esigenze delle persone, DBA Group ha dato vita a un progetto organico di welfare aziendale, avviando un percorso orientato a coltivare il benessere di dipendenti e collaboratori, che nei prossimi mesi porterà all’introduzione di una serie di servizi, il primo dei quali è stato il lancio a dicembre 2023 di una piattaforma di “flexible benefits”. Tra le iniziative in programma servizi di telemedicina, scontistiche per acquisti in convezione, tariffe agevolate nel network sanitario del provider, nuove coperture assicurative.

«La scelta di lanciare il nostro primo piano organico di welfare - ha commentato Raffaele De Bettin, Amministratore Delegato di DBA Group – nasce in primis dal desiderio di attribuire un giusto riconoscimento all’impegno quotidiano delle nostre persone per la crescita dell’azienda. È, infatti, anche grazie a loro se siamo riusciti a raggiungere obiettivi di sviluppo importanti e se oggi siamo tra le prime 10 società di ingegneria in Italia. Quando abbiamo presentato il piano industriale 2023-2026, qualche mese fa, eravamo ben consapevoli che per essere in grado di realizzarlo avremmo dovuto agire in più direzioni, a partire dall’introduzione di strumenti di welfare. Ispirandoci al principio ‘ people first’, vogliamo rappresentare davvero per le nostre persone il luogo dove poter vivere e lavorare con soddisfazione, affinché ognuno possa perseguire i propri obiettivi di benessere a livello professionale e personale».