Decreto fiscale, stanziati 24 milioni di euro per 44 Comuni trevigiani

Il decreto fiscale "Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" contiene anche lo stanziamento di 24 milioni 945 mila 419 euro per i 44 Comuni trevigiani che hanno vinto la battaglia legale contro lo Stato relativa al riparto del Fondo di Solidarietà 2015. Una battaglia legale durata sei anni che si conclude positivamente con l’atteso stanziamento da parte del Governo. Lo stanziamento contiene anche l’ingente importo dovuto al Comune di Padova. Gli importi per i Comuni trevigiani sono leggermente più alti di quelli attesi per via, probabilmente, di interessi ed altri oneri di legge.

«Che dire: si è conclusa positivamente una battaglia in cui i Comuni trevigiani hanno creduto. Aver fatto squadra, mettendo in secondo piano le divisioni politiche per ottenere un beneficio per i nostri cittadini è stata la scelta vincente - commenta Mariarosa Barazza, presidente dell'associazione Comuni della Marca Trevigiana che ha coordinato l’iniziativa legale - È una notizia ottima per i nostri Comuni che possono mettere a bilancio somme di denaro per sostenere le nostre comunità in questa difficile uscita dalla crisi innescata dalla pandemia». I Comuni trevigiani hanno ancora aperte numerose altre cause con lo Stato e la conclusione positiva di questa fa ben sperare anche per le prossime.