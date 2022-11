L’e-shop di Deha si rifà il look

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

DEHA, il marchio fashion nel segmento actiwear fondato a Treviso nel 2005, rilancia il proprio sito e-commerce. Il nuovo e-shop si presenta in una veste moderna e funzionale, completamente ridisegnata nell’immagine e nella navigazione per offrire un’inedita esperienza d’acquisto. “Il sito è il risultato del processo di crescita del brand e di una serie di investimenti in comunicazione. Con un restyling che riflette la visione e la strategia intrapresa da DEHA, la nuova esperienza digitale parla di una donna indipendente ed energica che “segue il proprio ritmo” e desidera esprimere la propria unicità. Il linguaggio visivo è contemporaneo e consente un accesso diretto all’universo del marchio e ai suoi valori: lo stile e la qualità del Made in Italy, l’attenzione alla sostenibilità”, commenta Gian Andrea Vendramel, Owner e Direttore Creativo del brand. La vetrina dal design minimal e il layout pulito fanno da cornice ad una digital experience rinnovata, intuitiva e user-friendly che mette al centro il cliente e, al contempo, enfatizza lo storytelling di marca, le suggestioni e le ispirazioni delle collezioni. L’utente esplora attraverso diverse opzioni di navigazione i capi del brand suddivisi per categoria, collezione e “moments”.

Quest’ultima inedita sezione offre una chiave di lettura della donna DEHA, una persona che sceglie i capi da indossare in situazioni differenti come l’allenamento, i momenti di comfort e quelli più glamour avvalendosi del dualismo proprio del brand: un’ispirazione active che incontra le tendenze del momento. Le schede prodotto di ciascun articolo sono state ampliate con caratteristiche specifiche sui dettagli del prodotto e sulla qualità dei tessuti, e sono combinate ad un moderno approccio storytelling che si propone di suggerire le diverse occasioni per indossare i capi. La nuova collezione Fall/Winter 2022 di DEHA si compone di tre anime, ciascuna espressione di una diversa energia che alimenta il corpo e la vita: Rhythm, con look vibranti e colorati ispirati al mondo dancewear, Soul, una linea ideale per lo yoga e per vivere momenti di movimento e benessere, e Pulse, con capi dallo stile glamour e audace anche per le migliori performance. Il sito e-commerce DEHA, navigabile in italiano, inglese e tedesco, genera l’8% del fatturato aziendale, presentandosi come vetrina, manifesto di marca e sostegno di una rete vendita fondamentale per la strategia di sviluppo dell’azienda, con la presenza di 800 punti vendita in 27 paesi, 35 shop in shop e 4 monomarca.