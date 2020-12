Diadora premia i suoi dipendenti con un bonus da 750 euro

Diadora ha disposto la distribuzione di un bonus di 750 euro a tutti i propri dipendenti in segno di apprezzamento per la dedizione dimostrata nel 2020, a conferma dell'impegno dell'azienda nei confronti della propria forza lavoro. Questo riconoscimento verrà incluso nella busta paga di dicembre, come ricompensa per gli obiettivi raggiunti nonostante un anno reso particolarmente critico dalla pandemia.

«Con questo premio abbiamo voluto ringraziare i nostri dipendenti per i loro impegno in un contesto che la pandemia ha reso, e rende tutt'ora, molto complesso per tutti noi, sia a livello professionale che personale - ha dichiarato il Presidente di Diadora, Enrico Moretti Polegato - La costante dedizione dei nostri collaboratori ci ha consentito di garantire l'operatività anche nei momenti più critici e ci permette di affrontare le future sfide con un accresciuto spirito di squadra». Fondata nel 1948, Diadora ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più emozionanti della storia dello sport e il marchio è stato acquisito nel 2009 dalla LIR, holding della famiglia Moretti Polegato che oggi lo distribuisce in più di 60 Paesi.