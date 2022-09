Diadora presenta "Fireball": la nuova campagna featuring Madame

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'attesa che si tramuta in aspettativa, l'energia che sale prima del concerto per poi esplodere sul palco, come una "palla di fuoco" - perché chi entra in scena ha lo stesso fuoco dentro di chi sta per scendere in campo. Questa l’idea alla base della campagna Diadora feat. Madame, che riflette sul concetto di performance a partire proprio dalle sensazioni fisiche. Un viaggio ispirato ai videoclip musicali, che ci porta dietro al palco con Madame, a sentire l’adrenalina che sale, e si conclude nel relax del ‘dopo’, una fuga nella natura tra amici, per respirare e ritrovarsi. Protagonista del viaggio insieme a Madame, Manifesto 2030, una collezione Made in Italy che lascia spazio alla libertà di sentire, di muoversi, di essere se stessi. Manifesto 2030 è la nuova collezione di abbigliamento sostenibile prodotta da Diadora. Interamente made in Italy, è composta da t-shirt, felpa e jogger dal fit oversize in lana riciclata, declinati su una palette colori dai toni tenui. A completare la capsule c'è una hoodie in poliestere riciclato color avorio, in pattern fantasia nei colori del tabacco e dell'azzurro. La collezione Manifesto 2030, che rappresenta il contributo di Diadora nel sostenere l'Agenda 2030, comprende anche una versione sostenibile delle sneaker più iconiche del marchio, come MI Basket, MI Basket Row Cut e N9000. La campagna “Fireball” sarà online a partire da mercoledì 7 Settembre, e la collezione sarà disponibile a partire dalla stessa data su diadora.com Campaign Credits: Concept: The Vision Talent: Madame Regista: Gianluigi Carella Fotografo: Enrico Rassu Direttore della Fotografia: Karim Beddouza Andreotti Executive Producer: Andrea Rasoli Associate Executive Producer: Marta Leddi Producers: Marco Zannoni, Giacomo Ostini