Diadora utility candidata al compasso d’oro

Caerano San Marco, 20 Dicembre 2022 - Il premio Compasso d’Oro è il più prestigioso riconoscimento della qualità produttiva e progettuale del design italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità. Diadora Utility è stata selezionata dagli oltre 100 esperti dell’Osservatorio permanente del Design ADI (Associazione per il Disegno Industriale) per il premio Compasso d’oro 2024, l’Oscar italiano del design. Il prodotto candidato è Glove Eco, la calzatura antinfortunistica unica nel suo genere perché studiata per offrire altissime prestazioni non solo tecniche e di qualità ma anche di rispetto dell’ambiente. Ogni sua componente, infatti, è stata studiata per ridurre l’impatto ambientale e aumentare il contributo sostenibile della filiera: dal battistrada ai lacci, dalla tomaia alle cuciture fino ai colori. Glove Eco è la scarpa da lavoro Diadora Utility che, grazie all’utilizzo di materiali riciclati certificati Global Recycled Standard, permette una riduzione del consumo di risorse vergini. Un importante traguardo per l’azienda che ha visto la sua calzatura inserita all’interno della categoria "Design per il lavoro" tra i 248 prodotti presenti nell’ADI Design Index 2022, il volume dedicato ai candidati al Premio Compasso d’Oro. La scarpa Glove Eco, assieme agli altri prodotti selezionati, è stata esposta a novembre all’ADI Design Museum di Milano e, da questo mese, sarà all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani di Roma. “Essere selezionati tra i candidati al più antico premio di design italiano a livello mondiale è per noi motivo di grande soddisfazione’, afferma il Presidente Enrico Moretti Polegato, ‘portare la bellezza anche nel mondo dell’antinfortunistica è possibile ed è ciò su cui Diadora Utility lavora ogni giorno con grande dedizione. Questa candidatura è un riconoscimento importante al nostro modo di fare impresa che vede tra i valori fondanti la ricerca costante di nuovi materiali e soluzioni tecnologicamente evolute. Glove Eco è la dimostrazione di come design, comfort, sicurezza e attenzione all’ambiente possano coesistere in un’unica calzatura da lavoro.” La scarpa Glove Eco era già stata premiata come Prodotto dell’anno 2021 nella categoria ‘Green’ dall’Hardware Forum Italy di Milano. Nello stesso anno Diadora ha ottenuto da EcoVadis la Platinum Medal ed il novero nell’1% dei top performers in ambito sostenibilità, tra oltre 75.000 aziende valutate in più di 160 paesi e 200 settori. DIADORA UTILITY Da quasi 25 anni Utility fornisce soluzioni efficienti ed efficaci ai lavoratori e alle lavoratrici di tutto il mondo grazie a continue innovazioni tecnologiche, elevatissimi standard qualitativi ed una forte impronta sportiva. Con una distribuzione capillare in oltre 60 paesi del mondo, Utility si distingue nel mercato per l’eccellenza dei prodotti, dettando di anno in anno nuovi standard competitivi.