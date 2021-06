Motta di Livenza e Ascom uniti per lo sviluppo del commercio locale

Martedì 15 giugno, a Motta di Livenza, presso la sala "Italo Svevo" della biblioteca comunale, si è svolta la serata di apertura del ciclo di focus group dedicati al commercio, con particolare riguardo al tema dello sviluppo della promozione locale e del marketing territoriale. Promotori dell'iniziativa il Comune di Motta di Livenza e Ascom di Oderzo-Motta di Livenza che, nell'ambito delle azioni comprese nel programma co-finanziato dalla Regione Veneto sul bando per i distretti del commercio, stanno unendo le forze per dotare il territorio di strumenti di generazione evoluta per lo sviluppo del commercio locale.

Invitati ad essere protagonisti di questo percorso unitario sono anche l'associazione di promozione Viva Motta (che si è distinta in particolare nel progetto "Giovediamoci") e la Pro Loco di Motta di Livenza. Visto il buon risultato del primo incontro, gli organizzatori hanno deciso di ampliare il programma portando a quattro gli incontri di progettazione partecipata. Ai prossimi tre incontri, che vedranno la presenza di esperti e testimoni esterni, saranno invitati tutti gli operatori economici del centro urbano di Motta. Il ciclo di incontri, coordinato da Rosario Cardillo, Manager del Distretto del Commercio, si concluderà entro il mese di Luglio con la partecipazione anche dell'amministrazione comunale, il sindaco Alessandro Righi e l'assessore al commercio Ilario Daneluzzi, e della dirigenza Ascom. Entusiasta dell’iniziativa, il sindaco Alessandro Righi commenta: «La rinnovata collaborazione con Ascom e la presenza del Manager del Distretto del Commercio Rosario Cardillo, soprattutto nel periodo storico in cui stiamo vivendo, sono una indubbia opportunità per il nostro commercio locale per guardare al futuro con più fiducia. Il coordinamento tra tutti i giocatori in campo è fondamentale per dimostrare un buon gioco di squadra. Le condizioni sono favorevoli e le aspettative sono molte. Auspichiamo vivamente che i tanti attori del nostro bellissimo ed operoso territorio colgano questo invito e opportunità».