Dr. Eros De March studi e vita professionale

Eros de March, advisor finanziario e fiscale, si impegna quotidianamente a supportare le aziende nella gestione della crisi e delle difficoltà generate da un mondo finanziario ed economico in continuo mutamento. In particolare, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per il Covid-19, il Dottor De March è stato al fianco di moltissime aziende che rischiavano di soccombere rovinosamente sotto il peso della crisi pandemica. Un esempio è il caso della Shiloh, colosso automotive: lo Studio De March, infatti, è riuscito a salvaguardare il lavoro di centinaia di dipendenti che rischiavano di vedersi licenziati da un momento all’altro a causa della crisi del settore durante la pandemia.

Gli studi

Diplomato in ragioneria e successivamente laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, il dottor De March si è dedicato per molti anni allo studio della finanza e dell’economia con un approccio a tutto tondo. Tra i corsi seguiti da De March, infatti, spiccano quelli di Gestione degli Enti Pubblici, Consulenza d’Impresa, Controllo di Gestone e anche Diritto e Fiscalità internazionale. Questo approccio multidisciplinare gli ha permesso di approfondire non solo la conoscenza della materia, ma anche le difficoltà che le imprese di ogni tipo si trovano ad affrontare ogni giorno.

Le esperienze professionali

Le esperienze di Eros De March iniziano nel ’92, quando diventa componente di diversi Collegi sindacali di società di capitali e di cooperative di primaria importanza. Dal 2002 è anche componente di diversi Collegi dei Revisori in Comuni della Provincia di Treviso, tra cui Paese, Istrana e Mogliano Veneto. Accanto a queste esperienze, svolge il suo lavoro di consulente per diverse amministrazioni e società partecipate. È stato Arbitro Unico e arbitro di parte in controversie societarie, nonché assistente al Mediatore in alcune conciliazioni promosse presso Curia Mercatorum, aventi in oggetto un contratto d’appalto. Esperto di agevolazioni e contributi per Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche, si occupa anche di predisporre domande di agevolazione per progetti nazionali e internazionali. Tra le esperienze più importanti del Dr.De March, spiccano molte analisi ed elaborazioni di Business Plan e progetti per aggregazioni di imprese, oltre che le perizie e le valutazioni di aziende, quote societarie e analisi di bilancio di primarie società. Grazie all’importanza e alla diversità delle sue esperienze, che gli permettono di avere un’approfondita conoscenza dei temi finanziari, ha scritto numerosi articoli sulle testate di settore ed è stato relatore di molti corsi e convegni in tutta Italia.