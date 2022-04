Alessandra Duprè è la nuova presidente di Federmanager Treviso e Belluno

È Alessandra Duprè il nuovo presidente di Federmanager Treviso e Belluno, l’associazione che raggruppa 1250 dirigenti d’azienda delle due province. Cinquantun'anni, di Zero Branco, Alessandra Duprè è attualmente direttore del personale sia del Gruppo Lotto Sport che del gruppo Stonefly ed è associata dal 2016, svolgendo già il ruolo di vicepresidente durante l’ultimo mandato. Assieme alla Duprè sono stati eletti come nuovi vicepresidenti i dirigenti Adriano De Sandre e Alfredo Maschio.

“Ho accettato l’incarico molto volentieri – ha commentato dopo l’elezione Alessandra Duprè – perché ritengo di avere alle spalle un’associazione composta da persone molto competenti, in gradi di offrire non solo servizi legali e contrattuali ai dirigenti, ma anche attività formative e culturali. Il nostro è un territorio ricco di imprese, quindi di numerose professionalità manageriali. Gestirò quest’incarico puntando molto sugli aspetti operativi, portando avanti progetti come quello del Gruppo HR, che ho avuto modo di avviare è che sta riscuotendo un grande successo. Come dirigenti, inoltre, dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte ad un mondo che sta profondamente cambiando. E che per questo richiede competenze diverse rispetto al passato, come la fiducia e la responsabilità, ma soprattutto grande flessibilità per poter gestire i cambiamenti in atto”.

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università di Parma nel 1996 e un Master in HR presso il CUOA nel 1999, Alessandra Duprè ha iniziato prima come praticante in uno studio commercialistico di Treviso, e subito dopo è stata responsabile dei progetti formativi, informativi e di sviluppo per l’Istituto Guglielmo Tagliacarne (Roma). Ha lavorato anche come libera professionista con il ruolo di HR Consultant e in Suitex come responsabile della divisione Formazione International. Dal 2007 ha iniziato a lavorare come HR manager alla Lotto Sport di Trevignano, rimanendo con diversi incarichi sino ad oggi. Nel 2011 ha assunto il ruolo di direttore del personale della Stonefly e dal 2013 lo è anche del Gruppo Lotto Sport. Tra i primi appuntamento che vedranno protagonista la neoeletta presidente, ci sarà il 22 aprile a Roma l’assemblea nazionale di Federmanager ed il 29 maggio a Treviso quella locale.