Confartigianato: Ecobonus 110%, un'opportunità in continuo cambiamento

Mercoledì 7 ottobre alle ore 20 a Loria presso la Sala comunale polifunzionale di fronte al municipio è prevista la penultima tappa del tour di incontri “Ecobonus 110% – Roadmap per l'utilizzo di incentivi” organizzata dalla Confartigianato di Castelfranco Veneto. Un tour di appuntamenti che ha toccato i comuni della Castellana per supportare privati, professionisti ed imprese a beneficiare dell'incentivo approvato con il Decreto Rilancio dello scorso agosto.

«Questi appuntamenti sono importanti perché si parla di una normativa in evoluzione – ha dichiarato il Presidente della Confartigianato Oscar Bernardi - tant'è che in questi giorni, da quello che sappiamo, il governo sta lavorando per apportare ulteriori modifiche normative. E' fondamentale, pertanto, che coloro che sono interessati ad usufruire questo incentivo siano costantemente aggiornati sull'evoluzione della normativa per capirne gli sviluppi, le opportunità e i requisiti in modo da poter utilizzare questo prezioso bonus subito e senza intoppi. È un'opportunità importante – continua Bernardi – che va colta e che necessita di stabilità normativa per agevolare la fluidità degli interventi, soprattutto in relazione ai brevi termini concessi per l’esecuzione delle opere».

