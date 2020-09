Elezioni Enasarco: Treviso in corsa con il Presidente provinciale Antonello Peatini

L’Enasarco, lo storico Ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio, presieduto da Stefano Costa, ha avviato le consultazioni elettive per il rinnovo della Governance. Sono iniziate giovedì e proseguiranno fino al 7 ottobre per via telematica. E’ la seconda tornata ufficiale di elezioni dal Dopoguerra e l’Ente – che ha solide basi finanziarie ed è in grado di garantire sostenibilità al futuro pensionistico degli agenti - sta guardando al rinnovo. Confcommercio ha schierato una propria lista “Enasarco del futuro” e Treviso scende in campo con il presidente provinciale, Antonello Peatini, che da oltre 4 anni è alla guida del gruppo provinciale e si candida alla carica di delegato. «L’obiettivo - spiega Peatini - è di dare forza al territorio e di mettersi a servizio dei colleghi. Tra le priorità ritenute fondamentali abbiamo l’anticipo del Firr, strumento che potrebbe dare ossigeno agli agenti, anch’essi penalizzati dal lockdown».

