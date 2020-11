Edizione Srl, inizia l'incarico del nuovo presidente Enrico Laghi

Enrico Laghi, professore de La Sapienza di Roma, nominato presidente di Edizione Srl dalla famiglia Benetton al posto di Gianni Mion, si è insediato in queste ore iniziando il suo mandato. Svolgerà la carica anche di amministratore delegato della società e presidente del consiglio di amministrazione con il mandato di supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale.

A Laghi saranno attribuite deleghe in materia di supervisione e coordinamento strategico: dei principali progetti e dossier della Società; del processo funzionale al percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale; dei rapporti fra la società e le sue controllate o collegate nonché dei rapporti esterni della società; delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna. Proprio oggi, lunedì 30 novembre, scadeva invece il termine per la presentazione di una nuova offerta nella vendita di Autostrade in cui è coinvolta l'altra società del gruppo Benetton, Atlantia. Il negoziato prosegue ma, come prevedibile, servirà più tempo.