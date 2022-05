Eurostep presenta "Cambiobike" al Netcomm Forum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Eurostep, realtà specializzata nella realizzazione e gestione di e-commerce come outsourcing service provider, ha partecipato al NetComm Forum 2022 e presentato, insieme ai Partner AKQA e BigCommerce, il Case Study Cambiobike, brand di Cambiomarcia Srl (società del Gruppo Unipol) nata con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica su due ruote. In occasione del workshop “Il customer journey che non ti aspetti: un metodo di pagamento brandizzato per un business fuori dagli schemi. Il caso Cambiobike”, Simone Bittoto, CEO & Founder di Eurostep, Nicola Giunchi, AD di Cambiomarcia, Umberto Basso, Managing Director di AKQA, e Irene Rossetto, Country Sales Lead di BigCommerce, hanno raccontato la creazione di questa startup, concepita e realizzata in soli quattro mesi. L’intervento di Bittoto, in particolare, si è focalizzato sul ruolo di Eurostep nello sviluppo del progetto al fianco di un grande gruppo come Unipol, di AKQA, agenzia internazionale di design e innovazione, e della piattaforma americana BigCommerce di cui Eurostep è Preferred Partner.

Il know-how tecnico di Eurostep ha consentito di adattare in modo flessibile la tecnologia offerta della piattaforma adattandola a questo modello speciale di business, assecondando e preservando le tipicità che lo rendono unico. Cambiobike è un player B2C con una filosofia fondata sulla mobilità sostenibile e con l’obiettivo di renderla accessibile a tutti, grazie a soluzioni di pagamento in piccole rate, con la possibilità – dopo 12 o 24 mesi – di tenerle (acquistandole con un’unica rata finale o rifinanziandole), restituirle o cambiarle con una nuova. L’e-commerce su cui si sviluppa l’intero progetto è stato implementato da Eurostep portando la massima attenzione sulla visualizzazione del prodotto e sulla semplicità di acquisto, supportata dai prodotti di rateizzazione – Cambio12 e Cambio24 – perfettamente integrati al flusso di checkout.

“Far vivere una customer experience di qualità era uno dei principali obiettivi del progetto, un traguardo raggiungibile attraverso una customizzazione dell’esperienza di check-out senza frizioni per il cliente adattato ad un modello di business disruptive e innovativo” dichiara Simone Bittoto, CEO & Founder di Eurostep. E continua “Con Cambiobike, attraverso un flusso e-commerce, riusciamo a gestire un acquisto che prevedere configurazione di prodotto e scelta della rateizzazione”. Dal concepimento del progetto al golive di Cambiobike.it i tempi sono stati rapidissimi: solo quattro mesi per declinare il modello di business a livello digitale e per dargli il volto attuale di sito dinamico, chiaro, semplice in linea con la user experience disegnata da AKQA. Trattandosi di prodotti high ticket, il sito deve fornire al consumatore una grande mole di informazioni dettagliate per aiutarlo a maturare la decisione di acquisto. Le pagine sono, infatti, ricche di contenuti multimediali ed immersivi che trasferiscono la sensorialità del prodotto, si caratterizzano per esaustività informativa e inoltre si caricano all’istante, in modalità responsive. “Per questo progetto abbiamo sfruttato al massimo il potenziale offerto dalla piattaforma, sfatando il mito che l’utilizzo di una piattaforma non si presti in modo versatile all’unicità di un progetto. Grazie al know how tecnico, abbiamo lavorato con estrema flessibilità, creando un sito che può cambiare volto con un incredibile dinamismo. È un sito che si adatta in modo estemporaneo alle esigenze promozionali e ai messaggi di comunicazione, e che regala la possibilità di indipendenza totale nella gestione del contenuto da parte delle risorse interne dell’azienda” conclude Bittoto.