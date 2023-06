Eurostep presenta il suo nuovo manifesto e un nuovo volto digitale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Entrerprise eCommerce Reinvented” è il nuovo manifesto di Eurostep, risultato di un profondo processo di analisi del mercato eCommerce che ha come mission quella di fornire alle aziende tecnologia e servizi a prova di futuro. Portavoce del manifesto è il nuovo sito web che trasmette con immediatezza le tre anime di Eurostep: System Integrator, eCommerce Agency e Outsourcing Services. Il percorso che ha portato alla definizione del posizionamento del brand è stato intrapreso in un periodo di forte evoluzione di mercato. Uno studio che ha consentito ai tre Soci dell’azienda di delineare la propria proiezione sui prossimi 3 anni del mondo eCommerce. “Osservando il mercato ci siamo resi conto che la vera costante da governare è il continuo cambiamento. Dopo due anni di analisi sulle esigenze dei nostri clienti e le relative soluzioni, crediamo che la risposta sia una tecnologia che abilita e semplifica, in particolare per le aziende enterprise” dichiara Simone Bittoto, CEO Eurostep. E continua: “Il business enterprise è spesso associato a big tech su larga scala, ma per un mercato che cambia in modo rapido sono necessari nuovi requisiti. Con il composable commerce possiamo reinventare l’ecommerce entreprise: la tecnologia è più adattiva, la sua semplificazione normalizza i costi e regala massima libertà di personalizzare la customer experience. Anche nel panorama del digital marketing, l’evoluzione non è mai stata così veloce e multiforme. Per questo facciamo rete con agenzie e partner selezionati, e utilizziamo solo i servizi che riteniamo più adatti e risolutivi per le aziende. Meno tecnologia, ma più funzionale”. Fabio Bordignon, COO Eurostep, interviene sulla questione dello stack tecnologico nella sua accezione più estesa: “Per i prossimi 3 anni terremo ben saldo il concetto cardine alla base della nostra anima di System Integrator: la semplificazione dei processi, e parliamo in primis di integrazioni complesse tra sistemi. Abbiamo scelto la tecnologia composable perché ci permette di abbassare la complessità di interfaccia tra diversi strati applicativi, specialmente in presenza di piattaforme ecommerce monolitiche. Possiamo integrare qualsiasi sistema, adeguare qualunque stack applicativo, un po’ come aggiungere infiniti libri ad una libreria, senza modificare gli scaffali.” Tra i temi rilevanti, quello inerente la sicurezza: i cyber attacchi nel 2022 sono aumentati a livello globale del +21% e l’Italia è tra uno degli obiettivi preferiti dei cybercriminali visto che ha raccolto il 7,6% di tutte le azioni malevole a livello globale, con una crescita del 168% rispetto al 2021 (Fonte: Rapporto Clusit 2023). “La scelta della tecnologia gioca un ruolo essenziale, per questo abbiamo avviato un processo interno con l’obiettivo di arrivare al 2024 alla certificazione ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni” conclude Bordignon. Dell’evoluzione, da qui a tre anni, del dialogo tra l’eCommerce e i suoi utenti parla Giovanni Marconato, CFO Eurostep. “Crediamo che la tecnologia vada usata per aumentare l’efficacia delle relazioni umane e il trust dell’azienda”. E, alla domanda, “come pagheremo tra 3 anni?” risponde: “Sull’area pagamenti ci saranno forti rivoluzioni legate ai wallet, ma per quanto possiamo smaterializzare le operazioni in denaro, le aziende dovranno continuare a produrre documenti fiscali e doganali obbligatori, seguendo le evoluzioni legislative in sicuro ritardo rispetto al mercato digitale. Anche qui la strada è la semplificazione, noi siamo in prima linea con il servizio di MOR e di consulenza sulla fiscalità internazionale”. Il futuro del mondo eCommerce è stato il focus di un evento esclusivo dedicato ai clienti e ai partner di Eurostep organizzato nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, nei giorni del Netcomm Forum. Sono molto diversificati i settori in cui operano i clienti di Eurostep, dal fashion & accessory al food, dall’automotive alla mobilità sostenibile, dal mondo stationery all’editoria, dai progetti per l’infanzia al design e arredo. Con una prevalenza di progetti b2c, Eurostep sta implementando la sua presenza nel mondo b2b, settore in cui l’eCommerce sta crescendo di anno in anno.