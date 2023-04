Eurostep partecipa alla tappa veneta del road-show di Forbes e Confindustria Veneto Est

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Eurostep, agenzia specializzata nella realizzazione e gestione di ecommerce con headquarter a Montebelluna, parteciperà alla tappa veneta del road show itinerante organizzato da Forbes in collaborazione con Confindustria Veneto Est. In programma martedì 18 aprile nella prestigiosa sede di Fabrica, l’evento nasce con l’obiettivo di far incontrare e dialogare le aziende del territorio sui temi più caldi dell’attuale contesto economico-finanziario. Simone Bittoto, CEO di Eurostep, racconterà i nuovi trend del mercato digitale, in particolare evidenzierà come le PMI possono generare utile dalle vendite online con soluzioni adatte ad ogni fase della loro crescita. “Il settore ecommerce dei prossimi 20 anni sarà focalizzato su come emergere dalla massa: per una PMI si tratta di una sfida impegnativa, ma la maturità che abbiamo acquisito con i brand più strutturati ci permette di mutuare le loro best practice sulle medie aziende che hanno l’obiettivo di efficientare i loro processi” dichiara Bittoto. Tra i progetti più recenti curati da Eurostep quello per CSP International Fashion Group, azienda che ha sede a Ceresara sul Lago di Garda. Oroblu, Perofil, Luna di Seta, Cagi e Lepel: sono questi i cinque brand del Gruppo che Eurostep ha accompagnato in un processo di trasformazione digitale, a cominciare dallo sviluppo dei nuovi siti ecommerce a cui si affianca il servizio di MOR, ovvero la gestione in outsourcing di fatturazione e fiscalità. “Un punto cruciale per le aziende di tutte le dimensioni è trovare la formula per la gestione sostenibile delle risorse. E questo non riguarda solo le PMI. Anche le aziende abituate a gestire grossi volumi di utile sono consapevoli del fatto che le continue fluttuazioni economiche non risparmiano nessuno” conclude Bittoto. Sono tre i soci di Eurostep che insieme sottendono alle tre anime aziendali: Simone Bittoto, CEO, Fabio Bordignon, COO, e Giovanni Marconato, CFO. L’azienda ha sede a Montebelluna, Treviso, nel cuore di un distretto produttivo di grande importanza per l’economia sia locale che nazionale.