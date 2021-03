Settore Ict: Eurosystem eccelle nel Nord-Est e aggrega l’udinese Fill In The Blanks

Il Gruppo sfida la crisi economica e sposa la spinta al cambiamento: con Nordest Servizi e Fill In The Blanks diventa leader ICT nel Friuli Venezia Giulia

Eurosystem SpA, azienda trevigiana del settore informatico con più di 40 anni di storia, cresce ancora e diventa il primo system integrator per dimensioni sul territorio del Friuli Venezia Giulia. È ufficiale infatti l’aggregazione di Fill In The Blanks, azienda udinese di sistemi e servizi IT con un’importante specializzazione in soluzioni per l’Industrial ICT, che segue l’ormai consolidata unione tra Eurosystem e Nordest Servizi di Udine, parte del Gruppo dal 2016. La notizia arriva in un periodo di grande cambiamento, caratterizzato anche da crisi e arresti economici che hanno messo in difficoltà diverse aziende del territorio. Per questo il Gruppo vuole lanciare un messaggio sull’importanza di creare sinergie di valore, oltre che di fiducia nel futuro.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo e importante traguardo che suggella la nostra crescita anche in Friuli Venezia Giulia e ci posiziona come il più grande gruppo nella regione per l’offerta di sistemi e servizi ICT. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio in cui crediamo fortemente, con una grande dinamicità, apertura all’innovazione e molti imprenditori pronti ad accogliere la sfida della digitalizzazione. Inoltre l’investimento che il Gruppo sta facendo nella proposta Industria 4.0 si sposa con le soluzioni sviluppate da Fill In The Blanks: una sinergia perfetta che permetterà al Gruppo di offrire una suite completa di componenti software, IIOT e analytics per ottenere una fabbrica automatizzata e aumentare la produttività delle aziende del territorio. L’aggregazione, infatti, ha il comune obiettivo di divenire il primo partner per la digitalizzazione delle imprese” spiega Gian Nello Piccoli, CEO del gruppo Eurosystem.

Il rafforzamento della presenza di Eurosystem nel mercato dell’Industria 4.0 risponde anche alla spinta al cambiamento voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico e promossa con il Piano Nazionale Transizione 4.0. Le aziende hanno bisogno di partner competenti per risposte e supporto in questo percorso di evoluzione digitale. Eurosystem affianca da tempo le aziende di produzione con i software ERP, APS e MES ed è cresciuta con un’offerta sempre più ampia per la digitalizzazione della fabbrica, associandosi anche ad uno dei Competence Center promossi dal Piano Nazionale.

Il Gruppo si compone oggi di 6 società, con headquarter a Treviso, filiali in tutto il Nord e Centro Italia (Bergamo, Bologna, Udine, Firenze, Ferrara e Verona) e 170 collaboratori. Eurosystem chiude il suo 2020 con un fatturato di oltre 20 milioni e una crescita del 43% dal 2017 al 2020. Entro il 2023 è previsto un aumento del fatturato del 50% e il consolidamento della presenza in tutto il Nord e Centro Italia, con una particolare attenzione per Emilia Romagna e Lombardia.

“Fill In the Blanks ha sempre avuto l’obiettivo di un costante progresso, fatto di innovazione e dello sviluppo delle più elevate competenze al servizio dei clienti. Con l’ingresso in Eurosystem accelereremo questo percorso, daremo linfa vitale alle idee, ai progetti, all’innovazione, che sono sempre stati il motore della nostra azienda. E saremo in grado di ampliare la nostra offerta per la crescita dei nostri clienti e di quelli di tutto il Gruppo. Insieme ad Eurosystem, evolveremo come impresa, come persone e nella prospettiva”, conclude Andrea Bertoni, Chairman & Business Director di Fill In The Blanks.