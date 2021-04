Exploit dell’Isee al Caaf Cgil nel primo trimestre 2021: + 24% di richieste

Non si arresta il boom delle pratiche per accedere alle prestazioni sociali agevolate. Rialzo ora atteso anche per richiedere il Reddito di Emergenza e il nuovo Assegno Unico per i Figli

Nel primi tre mesi del 2021 il saldo delle DSU – le Dichiarazioni Sostitutive Uniche necessarie al calcolo dell'ISEE – elaborate dal Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale della CGIL di Treviso registra una crescita del 24%. Se nello stesso periodo del 2020 erano state 9.926 le pratiche istruite per l'ottenere l'ISEE, il primo trimestre del 2021 fa registrare un vero e proprio balzo delle domande elaborate, con 12.269 DSU. Un incremento che si colloca in un quadro caratterizzato da una curva di crescita di lungo periodo, così come evidenziato dalle rilevazioni sull’andamento delle domande gestite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’ultimo triennio (+33% rispetto alle 9.295 dell’intervallo 2019), e che pare ancora lontana da raggiungere il picco. Al CAAF CGIL Treviso, infatti, sono già oltre 1.500 gli appuntamenti fissati per ottenere l’ISEE nel solo mese di aprile 2021. Parallelamente è atteso un ulteriore rialzo a seguito delle più recenti novità introdotte dal legislatore per rispondere alle difficoltà emerse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. È il caso dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico per i Figli e dell’estensione a una più ampia platea di beneficiari di misure di sostegno già esistenti, come per il Reddito di Emergenza, con accesso regolato proprio dall’indicatore che fotografa la situazione reddituale del nucleo familiare.

“Con il Reddito di Emergenza esteso dal Decreto Sostegni a una più ampia platea di beneficiari come, tra gli altri, i lavoratori che hanno terminato NASpI e DisColl e che si trovano in determinate condizioni, nonché con l’introduzione del nuovo Assegno Unico per i Figli, in partenza dal 1° luglio 2021 – afferma Monica Giomo, Amministratrice delegata CAAF CGIL Treviso – ci attendiamo un nuovo e cospicuo incremento delle pratiche ISEE anche nei prossimi mesi. Siamo consapevoli dell’importante ruolo di supporto che offriamo a famiglie, lavoratori e pensionati, soprattutto in questa fase così critica e delicata, motivo per il quale ci siamo già attrezzati per rispondere a questa prevista crescita delle richieste. Il CAAF CGIL è a disposizione di tutti i cittadini con il servizio ISEE gratuito e su appuntamento, nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, prenotabile al numero unico 0422 4091, valido per tutta la provincia, o tramite l’App per smartphone Digita Cgil”.