A gennaio nascerà Faba srl, spin-off di Maikii

A gennaio 2022 sarà costituita FABA SRL, spin-off di Maikii, realtà di Treviso nata nel 2008 che opera nel mercato di prodotti e accessori tech e che ha registrato un notevole successo in tutto il mondo grazie alle innovative chiavette usb in 3D con i personaggi di Star Wars, Marvel, Harry Potter etc. Il raccontastorie FABA è già nelle mani di 50.000 famiglie in Italia, che lo usano quotidianamente: introdotto nel panorama nazionale dei prodotti educativi per l’infanzia nel 2019, si è poi presentato nel 2020 al mercato francese. Sin da subito ha incontrato il favore del pubblico: amato dai bimbi, perché creativo, divertente e vario grazie ai numerosi Personaggi Sonori che fanno parte della collezione, è nel contempo molto apprezzato anche dai genitori per il forte contenuto educativo e per essere una valida alternativa che allontana i bambini dagli schermi.

“Lo spin-off rappresenta una decisione condivisa da tutto il Management aziendale: FABA, grazie alla propria identità, avrà modo di comunicare in modo più diretto e naturale i valori e la filosofia che da sempre caratterizzano il Brand” dichiara Matteo Fabbrini, Founder & CEO Maikii . E continua: “È più di un semplice cantastorie, FABA rappresenta una valida alternativa all’utilizzo della tecnologia da parte del bambino: lo prende per mano e lo accompagna nella crescita, nello sviluppo dell’immaginazione e della creatività, nei momenti dedicati all’amicizia e al gioco, nell’attività formativa ed educativa. Riteniamo che quest’operazione aziendale sia necessaria per delineare ancora meglio il posizionamento del prodotto nel comparto, come brand di riferimento educativo affidabile, e per poter stringere nuove partnership”.

FABA SRL conterà 10 dipendenti con una presenza femminile del 60%: il programma è quello di triplicare il suo organico entro il 2023. Il fatturato è in crescita esponenziale passando dai 200.000€ del 2019 ai 2.000.000€ nel 2021, con l’obiettivo di raddoppiare nel 2022. Nelle scorse settimane, FABA è stata ammessa all’acceleratore EduTech promosso da CDP ed H-Farm. Il progetto rappresenta un percorso di supporto alla crescita di startup e imprenditori che vogliono trasformare il settore dell’educazione rendendolo più accessibile ed equo. Sono 8 le startup – nazionali e internazionali – che saranno accompagnate in un percorso di accelerazione di 4 mesi seguito da 4 mesi di supporto allo sviluppo commerciale e raccolta fondi. “FABA è una startup che, grazie all’esperienza maturata da Maikii, si distingue per essere una realtà particolarmente affidabile e consolidata. La volontà è quella di sfruttare questo percorso di accelerazione per migliorare alcuni aspetti strategici e al tempo stesso aprire il capitale di FABA a nuovi investitori che credano nel progetto” conclude Matteo Fabbrini.