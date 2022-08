Fabbricatori di ghiaccio all'avanguardia da Aristarco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mentre lo sguardo nell'export è sempre più portato alla Gran Bretagna e al Sudamerica. Aristarco sta concentrando la propria attenzione sulla produzione di prodotti sempre più tecnologicamente evoluti. Dopo il lavapentole per tutti quei luoghi dove occorre lavare teglie di rosticceria, pentole, tegami vari, ceste per il pane ecc. macchinari che stanno incontrando molte simpatie anche nei gruppi della Gdo che hanno i reparti dedicati alla lavorazione degli alimenti, dalla gastronomia alla rosticceria, alla macelleria, L'azienda trevigiana tra realizzando fabbricatori di ghiaccio all'avanguardia che rispettano l'ambiente e sono efficienti dal punto di vista energetico. "La nuova gamma", dice Andrea Aristarco, direttore commerciale di Aristarco, "di fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno rispettano i più rigidi parametri antinquinamento e utilizzano il gas naturale propano R290. Inoltre stiamo sviluppando dei sistemi integrati dio trattamento dell'acqua che va a formare il ghiaccio per evitare qualsiasi tipo di proliferazione batterica derivante da una qualità non adeguata dell'acqua di alimentazione". Aristarco che per il 65% commercializza all'estero, da Francia a Spagna, Portogallo, Australia, Paesi del Golfo, ha tre uffici di rappresentanza in Thailandia, Dudai e Sudamerica, area, questa in cui il ghiaccio è particolarmente utilizzato e il numero delle lavastoviglie per bar e grande ristorazione è in crescita. Negli ultimi mesi l'azienda di Castelfranco Veneto ha spinto particolarmente verso la Gran Bretagna dove i prodotti Aristarco stanno ottenendo un grande successo. Per il 2022 si prevede un fatturato di 24 milioni di euro, + 23% rispetto al 2021