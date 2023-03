Fabrizio Zanetti è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con decreto del 27 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito Fabrizio Zanetti dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", conferita ai cittadini che si distinguono per meriti nel campo delle arti, dell'economia o di pubbliche cariche e attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari. Per quindici anni (marzo 2005 - settembre 2020) Fabrizio Zanetti è stato Amministratore Delegato di Hausbrandt Trieste 1892 s.p.a., nota azienda del caffè con sede a Nervesa della Battaglia (TV). Una carriera distinta da importanti traguardi: - in questi quindici anni, Hausbrandt Trieste 1892 s.p.a. ha vissuto un periodo di grande crescita, sia in Italia che all'estero, divenendo un'azienda leader nel settore del caffè, anche fornitore ufficiale del catering di eventi importanti come il Summit G8 svoltosi a L ́Aquila nel luglio 2009, che vide la presenza anche del giovane Presidente Obama fresco di elezione; - per dieci anni è stato Consigliere Nazionale (2009-2019) e anche Vice Presidente (2010-2016) di Giovani FEDERALIMENTARE, la federazione di Confindustria che rappresenta e tutela l'industria alimentare italiana, vale a dire 7.000 imprese con circa 400 mila addetti e un fatturato complessivo annuo di oltre 155 miliardi di euro, che insieme all'agricoltura costituisce la prima filiera economica del Paese, ambasciatrice nel mondo del Made in Italy; - dal 2013 al 2019 è stato Presidente del Gruppo ALIMENTARE UNINDUSTRIA TREVISO; - tra le molte attività svolte in quegli anni da Federalimentare, spicca Expo 2015, una straordinaria piattaforma che permise al settore di avere una vetrina internazionale con il tema ̈Nutrire il Pianeta, energia per la vita", promuovendo anche il flusso del turismo verso il Veneto tramite ExpoVeneto; - inoltre, fu realizzata la costruzione del padiglione di Cibus Fiere di Parma, partner istituzionale di Federalimentare; - nel 2018 l ́Associazione Culturale ̈Industria Felix ̈ e Cerved, noto ente di informazioni societarie, hanno conferito ad Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. l'onorificenza di "Miglior Impresa Under 40" della Regione Veneto, premiando le straordinarie performance di bilancio (€ 74.730.009 di fatturato, € 9.361.400 di utile, € 21.446.576 di margine operativo lordo); - sempre nel 2018, gli è stato conferito il titolo di socio onorario di ALEA, l'Associazione Laureati Economia Aziendale di Ca ́ Foscari. A seguito di divergenze con le nuove politiche aziendali volute da manager e consulenti del gruppo, dal settembre 2020 Fabrizio Zanetti non si occupa più della gestione di Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. e si dedica ad altre attività imprenditoriali.