Falconstor e Hitachi ampliano la partnership, la trevigiana Maleva li supporta nel mercato italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

FalconStor Software, affidabile leader nel software di protezione dei dati, che modernizza le operazioni di ripristino e backup per il cloud ibrido, ha annunciato l'espansione della sua relazione con Hitachi Vantara, combinando gli array di storage flash con il miglior software di replica, migrazione dei dati, snapshot e ripristino dei dati per fornire prestazioni elevate e protezione ottimale per applicazioni e dati critici. Disponibile fin da subito, la soluzione congiunta combina i sistemi di storage VSP di Hitachi con il software di replica e protezione continua dei dati StorGuard di FalconStor per fornire alle aziende la possibilità di personalizzare e soddisfare specifici obiettivi di protezione, per esempio:

• Cloud Data Protection: replica dei dati nel cloud per realizzare un livello di protezione secondario per i dati mission-critical • Protezione Continua dei Dati: registrazione continua nel journal di tutte le scritture nel sistema di storage VSP per fornire punti di ripristino con granularità al millisecondo per le applicazioni critiche • Prestazioni Snapshot senza compromessi: StorGuard funziona su server standard, scarica la CPU del VSP per fornire I/O e scalabilità migliori nella categoria per il massimo throughput • Migrazione dei dati senza interruzioni: consente una facile migrazione verso array Hitachi per facilitare le nuove implementazioni.

La soluzione è disponibile tramite Hitachi Vantara agli utenti finali e ai partner di canale ed è supportata da Hitachi e FalconStor a livello worldwide, e per il mercato italiano Maleva è pronta con le sue competenze. Il portafoglio di software FalconStor per la sicurezza dei dati, consente una gamma completa di protezione, dal cloud to disk to tape, con granularità anche al millisecondo. "Siamo lieti di espandere il nostro lavoro di sviluppo di soluzioni con Hitachi per sfruttare tutte le nostre capacità di protezione on-premise e nel cloud" afferma Michele Pozza, amministratore di Maleva Italia. Maleva Maleva nasce nel 2006 come società specializzata in ambito backup, è una società formata da staff giovane e dinamico, opera nel campo dell’Information & Communication Technology sviluppa soluzioni ed infrastrutture informatiche per la protezione dei dati. Maleva opera in tutto il territorio nazionale direttamente con proprio personale o attraverso partner consolidati di rivendita. Maleva a tutt’oggi è altamente specializzata nei progetti e realizzazioni di soluzioni di backup, archiviazione, protezione end-point, e movimentazione di peta-byte in ambito File Storage e Object Storage.