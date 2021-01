L'azienda Faram acquisisce la società trevigiana Giampi

Faram chiude il 2020 dando il via all’acquisizione di società che anticipano e allargano il raggio d’azione. La prima acquisizione è quella di Giampi, azienda metalmeccanica con sede a Fontanelle, specializzata nelle lavorazioni meccaniche di acciaio, acciaio inox, alluminio che da oltre trent’anni si pone nel mercato internazionale come uno dei principali partner per i leader dell’edilizia, in particolar modo quelli specializzati in rivestimenti architettonici in vetro e acciaio.

Con un fatturato di 8 milioni di euro, Giampi rafforza la propria posizione, mantenendo continuità qualitativa e produttiva. Resta alla guida il suo fondatore e amministratore delegato, Giampietro Valerio: “Abbiamo scelto di entrare in un Gruppo per puntare ad uno sviluppo ancora più ampio e solido, mantenendo saldi i punti cardine che contraddistinguono da sempre la nostra progettazione e produzione”. Massimiliano Giacomelli, amministratore delegato del Gruppo nascente, conferma: “Giampi è un soggetto importante della value chain delle società di costruzione per la realizzazione di progetti di edifici complessi. Possiede inoltre certificazioni in grado di attestare la qualità delle lavorazioni e del prodotto finale, soddisfando in modo puntuale le esigenze dei diversi interlocutori. Questi aspetti e la sua costante solidità hanno portato a questa importante prima acquisizione”.

Grazie a una sviluppata attività di R&D e l’implementazione di uno standard di stakeholder engagement, il cliente viene coinvolto già dalle primissime fasi della lavorazione, per poter soddisfare anche le progettazioni più ambiziose. Dalla realizzazione di facciate continue a scalinate e travi portanti, realizza soluzioni per qualsiasi progetto architettonico con presenza di parti metalliche, dialogando con general contractor, studi di architettura e ingegneri strutturali. È in grado inoltre di realizzare parti di veicoli industriali, telai per macchine e carpenteria, vasche, ali piovane e attrezzature per l'irrigazione, serbatoi e strutture in acciaio inox.

Il team di Giampi è altamente qualificato per lavorazioni di prodotti semilavorati e lavorati e, a seconda della richiesta progettuale, nello svolgimento di attività di assemblaggio e saldatura. In particolare, è specializzato nei trattamenti speciali quali cataforesi, verniciatura a polveri e a liquido, zincatura a caldo ed elettrolitica, satinatura e micropallinatura su inox. Con la creazione di un Gruppo di aziende, la capogruppo Faram può così offrire soluzioni che anticipano le esigenze del suo mercato e amplia la propria offerta grazie alle sinergie create e alla combinazione di complementari know-how aziendali. L’acquisizione di Giampi si delinea come la prima di un programma di acquisizioni del Gruppo, a sua volta parte di Aliante Partners, holding industriale con un fatturato aggregato di quasi mezzo miliardo.