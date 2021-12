Fatturato record per la Llexan Italia: a Natale premio in denaro ai dipendenti

Llexan Italia S.r.l. opera nel settore dell’occhialeria dal 2004, ha sede a Riese Pio X ed è condotta dalla famiglia Tranquillin. Fino al 2012 ha commercializzato quasi esclusivamente sistemi ed etichette antitaccheggio e soluzioni portaprezzo nel settore dell’ottica. L’anno successivo, con l’acquisizione di un’azienda dell’anconetano, ha portato a Riese un nuovo ramo aziendale legato alla produzione e personalizzazione di accessori per i negozi di occhiali. Dal 2013 infatti ha all’interno del proprio laboratorio le competenze per stampare con diverse tecniche di astucci rigidi per occhiali, pezzuole per la pulizia delle montature e il confezionamento di liquidi spray per la detersione delle lenti. Possiede inoltre una divisione che realizza artigianalmente astucci morbidi e semirigidi cuciti a mano, 100% fatti in Italia, lavorando eco pelli, stoffe, cuoio toscano e vera pelle di concia vicentina.

Negli anni l’azienda ha continuato un percorso di crescita costante e di diversificazione, che le ha permesso di superare anche momenti difficili come questi due anni di pandemia, arrivando ad avere un portafoglio attivo di più di 2000 clienti tra Italia e Mondo, che vanno dal piccolo negozio di ottica di paese alle grandi catene nazionali e internazionali, ai produttori di occhiali italiani e stranieri. Proprio nel corso del 2020 ha posto le basi per l’avvio di un nuovo progetto finalizzato alla creazione di montature e occhiali da sole in acetato di cellulosa, acquistando tutti i macchinari e le competenze di base manuali e tecnologiche, creando un nuovo ramo aziendale sempre a Riese Pio X che ha visto l’avvio a ottobre 2021.

Tutto ciò è stato possibile grazie anche al prezioso contributo del personale che è composto attualmente da 11 persone interne alla struttura e altri collaboratori esterni a copertura dell’intero territorio italiano. Durante questi due anni non semplici, che hanno visto complessivamente un mese e mezzo di cassa integrazione, è stato proprio il personale uno dei motori dell’azienda che ha permesso di superare questo periodo, giungendo addirittura a chiudere il 2021 con il massimo fatturato della storia, che supererà quella soglia critica del “milione” di euro.

Proprio per questo motivo, l’azienda ha deciso di ringraziare il proprio personale interno, che collabora con l’azienda da almeno sei mesi, integrando i presenti che ormai da anni offre ai propri dipendenti, cena aziendale, cesto natalizio e piccolo cadeaux solidale in collaborazione con l’Associazione Piccoli Punti di Padova, con un ulteriore premio in denaro che verrà inserito nella busta paga di dicembre. Ci sono anche tuttora alcune posizioni aperte, se qualcuno fosse interessato ad entrare a far parte della realtà Llexan Italia, può contattare gli uffici di Riese.